Mérida, la octava ciudad con más casos de Covid-19 en México

28 municipios de Yucatán tienen casos confirmados de Coronavirus





MÉRIDA.- De los 331 casos confirmados de Coronavirus en Yucatán, Mérida encabeza, con 246 de ellos, la lista de los 28 municipios del estado que registran el total de pacientes con este virus.

Las ciudades con más contagios



La capital yucateca ocupa el octavo sitio de las ciudades con mayor número de contagios acumulados, lista que encabezan Ciudad de México; Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Mexicali, Baja California, y Puebla, Puebla. Después de Mérida, complementa la lista de las diez ciudades con más casos positivos Monclova, Coahuila, y Los Cabos, Baja California Sur, según el monitoreo permanente de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Municipios con casos de Covid-19



Además de la capital yucateca, los municipios con casos de Coronavirus en Yucatán son Valladolid con 16. Le siguen: Umán, con 10; Kanasín, 7; Ticul, 6; Tekax, 5; Chemax, 4; Conkal, Halachó y Hunucmá, 3; Izamal, Maxcanú, Muxupip y Opichén, 2; y Akil, Baca, Calotmul, Cenotillo, Chocholá, Dzidzantún, Huhí, Kantunil, Motul, Progreso, Samahil, Tetiz, Tizimín y Yaxcabá, 1.



A esta lista se suman 6 casos de personas de otro país u otro estado.



De esta forma, se puede observar que los casos están distribuidos a lo largo y ancho de la geografía estatal, pues se registran en municipios de las regiones sur, oriente, centro, norte y poniente norte de del estado, pero con especial énfasis en Mérida y su zona conurbada, que es donde se encuentra el mayor número de población.



De los 331 casos confirmados, 178 ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. 29 fallecieron, 50 se encuentran hospitalizados y 74 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.



El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años.

¿Cuáles son las medidas para reducir el contagio de Covid-19 en Yucatán?



Ante este panorama, el Gobernador Mauricio Vila Dosal dispuso nuevas medidas para disminuir la movilidad en todo el estado, el uso obligatorio de tapabocas para las personas que tienen que salir de manera indispensable y si se transportan en automóvil, tienen que ir solos excepto quienes necesitan algún tipo de atención médica o personas con discapacidad.



“Mientras menos personas estén fuera de sus casas, mientras menos estén en las calles, habrá menos contagios. Si hay menos contagios, habrá mayor capacidad para atender a quienes lo requieran”, recalcó hace unos días Vila Dosal.



Para ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están atentos de que se cumplan estas medidas y tienen la orden específica de apoyar a casos excepcionales, como automóviles que transporten a personal médico, personas con alguna discapacidad y enfermos, entre otros.

La fase 3

Hay que recordar que antes del inicio de la Fase 3 de la contingencia sanitaria, los integrantes del Comité de expertos en salud pública y del equipo técnico de la Secretaría de Salud advirtieron de la necesidad de reducir el contacto de las personas y disminuir así los contagios, pues la capacidad hospitalaria sería insuficiente para atender a los contagiados.



Aun con los esfuerzos que representó la instalación de casi 500 camas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y de otras 100 en la ampliación temporal del Hospital de Valladolid, si no se reduce la movilidad y el contacto entre las personas, el sistema de salud no se va a dar abasto.



Es por ello, el Gobierno del Estado hace un llamado a la solidaridad y responsabilidad de los yucatecos para seguir dando el máximo esfuerzo y lograr mantener las previsiones para que, a partir del 1 de junio, podamos regresar a la normalidad de una manera escalonada y progresiva.



Se recomienda a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano.



Asimismo, se exhorta a la población estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso, que no provenga de fuentes oficiales.

¿Qué hacer en caso de síntomas de coronavirus?



En la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826) se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del Coronavirus Covid-19. Hay más información sobre el Covid-19 en la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también en maya y en español. También, para ofrecer un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de Coronavirus, el Gobierno del Estado pone a disposición el chat de WhatsApp en el número 999 200 8489 en español y 9991 40 66 22 en lengua maya.



La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de Coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store, para teléfonos iPhone y tabletas iPad, y en Play Store, para dispositivos con sistema operativo Android. Por medio de esta aplicación se puede hacer una videollamada con un doctor.