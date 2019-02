Mérida, la sede de un seminario sobre huracanes

Refuerzo de la prevención

En el decimocuarto Seminario Internacional de Huracanes los expertos meteorólogos no quisieron anticipar el número de fenómenos para la temporada 2019, prefieren la actualización y reforzamiento de la cultura de la prevención porque las medidas oportunas y correctas salvan vidas.

Para el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor Faustino Omar García Concepción, lo importante de cada temporada de ciclones es estar bien preparados para enfrentar los fenómenos atmosféricos y da lo mismo que vengan 30 huracanes, que sean cinco o solo uno. Puede que de los 30 ninguno afecte a la Península y no pase nada, pero de esos cinco con uno que le pegue a esta región sin tener la preparación y las alertas oportunas puede ocasionar grave tragedia.

“Al pronóstico estacional de ciclones no le hago caso. No tiene sentido para la toma de decisiones para la preparación contra un huracán”, señaló. “Desde el punto de vista científico es interesante conocer el número, pero para la sociedad no es importante. Hay que estar preparados y atento a la información de protección civil, el Servicio Meteorológico Nacional y Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos al momento de enfrentar esa situación y hacerles caso.

“Se necesita este seminario para prepararse porque preservan la vida de muchas personas, es parte fundamental para el trabajo de protección civil, la preparación anticipada es la única manera de mitigar los daños de algún huracán”, destacó Omar García.

“La sociedad yucateca y mexicana siempre ha respondido bien, tiene cultura de la prevención y queremos que siga mejorando”.

Su colega del Centro Nacional de Huracanes de Miami, doctor Lixion Ávila, es de la misma idea y no responde cuando alguien quiere saber cuántos huracanes habrá en este año.

Encuentro

El seminario, que por 14 años consecutivos organiza el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, fundador de este proyecto de entrenamiento para mantener la operación de los aeropuertos, es para Lixion Ávila la reunión ideal y perfecta de preparación para la temporada de huracanes porque reunió al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde Renán Barrera Concha, máximas autoridades de Yucatán y de Mérida, están los representantes de la mayoría de los aeropuertos de México y el Caribe, está Protección Civil, la fuerza aérea y militar, los meteorólogos y medios de comunicación.

“Es lo que siempre soñamos en Estados Unidos cuando tenemos una reunión de este nivel. Para mí es increíble que este seminario reúna todo el movimiento para enfrentar un huracán”, subrayó el responsable del avión cazahuracanes, quien informó que el 8 de abril el avión militar llegará a Veracruz y el día 9 estará en Cozumel.

El experto del CNH de Miami no solo elogió la organización del seminario, sino que hizo un reconocimiento a la directora de relaciones públicas de Grupo Asur, Ana Cristina Muñoz Bello, porque sin ella no habría esta calidad de evento. Los más de 200 asistentes y las autoridades premiaron a la ejecutiva con fuertes aplausos.

“Cuando salgamos de aquí vamos a estar mucho más preparados para la temporada de huracanes”, dijo Lixion Ávila.

El gobernador Vila Dosal afirmó que el tema de los huracanes no es cosa menor, cada año monitorean muy de cerca los fenómenos que surgen en el Caribe y por ello la protección civil es muy importante porque está en riesgo el patrimonio de las familias, de las empresas y cuando pega alguno hay que empezar desde cero la reconstrucción a partir de la destrucción.

“Aquí en Yucatán hemos tenido muchas experiencias con los huracanes. En los últimos 20 años tuvimos a ‘Gilberto’, ‘Isidoro’, ‘Emily’, ‘Wilma’ y nos han llevado a la fuerza a entrar a una cultura de la prevención que antes no teníamos”, manifestó el mandatario. “Vemos con gran satisfacción estos seminarios porque refuerza la cultura de la prevención y nos comparte experiencias útiles porque podemos reaccionar de manera adecuada”.

Vila Dosal dijo que han estrechado la colaboración con las fuerzas marinas y armada porque las condiciones climatológicas han cambiado al grado que ahora los frentes fríos llegan como huracanes en miniatura. Por ello instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil para que revise y actualice los protocolos del programa estatal de ciclones tropicales, el Atlas de Riesgos y aumentó el número de bases de Protección Civil de 1 a 5 y de 30 a 150 elementos de protección civil. Además, cada vez aseguran a los ganaderos agricultores y próximamente lo harán con los pescadores.

Por su parte, el alcalde Barrera Concha señaló que por su ubicación geográfica Mérida es propensa a enfrentar ciclones y eso lo compromete a establecer protocolos preventivos y trabajar en materia de prevención.

Meridanos

“En Mérida hemos desarrollado una cultura de la prevención basados en nuestras experiencias pasadas reforzando nuestra capacidad técnica para aprovechar y consolidar los conocimientos existentes”, indicó. “Actuamos a la salvaguarda de las personas procurando su seguridad y la de sus bienes cuando enfrentemos situaciones de riesgo, así como aplicar acciones promoviendo la rehabilitación y la reconstrucción de espacios afectados”.

El alcalde destacó que no pueden evitar los fenómenos naturales, pero sí atenuar sus riesgos si los ciudadanos tienen alta cultura de la prevención.

“A nivel internacional, según cifras del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en los último diez años, los desastres naturales en el que se incluye en los fenómenos climatológicos, han seguido cobrándose un alto precio y, en consecuencia, afectando al bienestar y la seguridad de personas, comunidades y países enteros”, recalcó. “Más de 700 mil personas han perdido la vida y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de todo tipo de desastres”.

Asimismo, resaltó que la capacitación es necesaria para enfrentar las temporadas de huracanes y saber la logística de los aeropuertos para que sean puente de llegada de ayuda humanitaria o de traslados en casos de emergencia. Por esa razón agradece al Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes locales, al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Cifal y Unitar, respectivamente) que trabajen y compartan experiencias porque aumentan el grado de promoción de la cultura de la prevención.

“Mérida apuesta por la cultura de la prevención previniendo la pérdida de vidas humanas haciendo uso de la tecnología a su alcance, con una sociedad más preparada, participativa y solidaria ante este tipo de fenómenos”, recalcó el presidente municipal.— Joaquín Chan Caamal

Autoridades

El seminario continúa hoy en la misma sede del hotel Holiday Inn de la avenida Colón.

Colaboración

Capacitación

