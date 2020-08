Mérida podría disfrutar de la experiencia del autocinema

A través de redes sociales la noticia de la llegada del primer autocinema a Mérida ha causado gran emoción

MÉRIDA.— Debido a la "Nueva Normalidad" y como una manera de reactivar las actividades de entretenimiento en la Ciudad de Mérida, se ha anunciado la llegada del primer autocinema en Mérida para el mes de septiembre.

Este proyecto que corre a cargo de la empresa de eventos y conciertos Ekoos Entretenimiento y el Centro de Espectáculos Carta Clara ha dado a conocer que la sede del autocinema será el Jardín de Eventos de Carta Clara.

El anuncio de la llegada de esta nueva forma de disfrutar del cine fue anunciado a través de redes sociales, lo cual en minutos se convirtió en el tema más comentado.

Con una imagen a modo de "cartel" fue como se informó de esta nueva experiencia que promete ser “la mejor actividad al aire libre del sureste”.

Se desconoce la fecha exacta del inició de este evento, pero se ha especificado que comenzará en septiembre (Facebok)

No solo habrán películas

Los organizadores también dieron a conocer que además de funciones de cine, también habrán shows de stand up comedy, pero sobre la cartelera no se dieron mayores detalles, incluso no se mencionó una fecha exacta, solo se dijo que la temporada dará inicio en septiembre de 2020.

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia de coronavirus, se especificó que el lugar y los eventos contarán con “los cuidados y protocolos establecidos por el gobierno estatal para salvaguardar la salud de todos los asistentes”.

¿Dónde adquirir boletos?

De acuerdo con la información del cartel, las entradas estarán disponibles a través del sitio web www.tusboletos.mx.

