Mérida: “Preescolar sí va a continuar”

En el caso de las 270 escuelas de la Asociación de Escuelas Particulares (AEPY ) hay esfuerzos muy grandes para que los niños no dejen los planteles, pues realizan conciliaciones y acuerdos para el pago de colegiaturas, quien tiene recursos apoya a otros que pasan por algún problema, señaló Elías Dájer Fadel, presidente de la agrupación.

En estos momentos de la pandemia ya no se piensa en que la escuela privada es un negocio, sino que es una organización de la sociedad civil que organiza los recursos para apoyar a todos, tanto niños y escuelas que tienen problemas económicos, dijo.

“La asociación ya es una plataforma con fuerte vínculo, con ética y mentalidad positiva”, consideró. “Por ello hemos podido evitar colapsos mayores y pérdidas de alumnos. Las escuelas pequeñas y de baja matrículas sí se han visto afectadas porque la capacidad de redistribuir los recursos es muy poca, hay escuelas pequeñas que sí van a cerrar en el próximo curso escolar”.

“Las escuelas grandes estamos apoyando en todo lo que se pueda a las pequeñas, apoyamos a los alumnos y gestionamos ante la Secretaría de Educación del Estado que sea flexible en los pagos que nos corresponde, que el costo de la educación privada no sea muy oneroso o que algunos pagos los difiera por un tiempo”.

Respecto a los rumores sobre la suspensión del nivel de preescolar en el ciclo escolar 2020-2021 para evitar que los niños tengan riesgos de contagio del coronavirus, el presidente de la AEPY afirmó que preescolar sí va a continuar en el sistema educativo estatal, porque es una etapa crucial para la enseñanza de los niños y tiene impacto en las otras fases académicas.

“Preescolar va a funcionar igual como el período escolar anterior”, dijo.

“Existen ideas de que preescolar no es importante, que es más importante educación superior. Es una visión equivocada, preescolar es la etapa más crucial en el proceso de formación educativa, en este nivel es donde se forma el 95% de las conexiones neuronales, dependiendo de la estimulación temprana que tienen es en esa medida como se formarán las neuronas para tener mejor capacidad de aprendizaje”.

“Se hicieron estudios en casas que no tenían ventanas y los niños no tenían la misma capacidad cognitiva con niños que vivieron en casas con ventanas y otros tipos de estímulos. Los niños que vivieron en casas sin ventajas ni objetos de estimulación eran inferiores. Por ello surgieron las guarderías donde los niños y niñas tocan materiales, aprenden y desarrolla la capacidad motriz, se socializan con otros niños. En el kínder inician los principios de seriación que les permite el uso de las matemáticas, aprenden a distinguir lo pequeño y de lo grande, aprenden a tener una movilidad correcta”.

El maestro Dájer Fadel señala que la educación preescolar desarrolla la inteligencia, el área motriz fino y grueso, el aspecto social, las capacidades verbales que redundan en la capacidad lectora y comprensiva, aprenden el sonido, pronunciación y conocen las primeras letras, si no hay esta etapa de enseñanza, los niños y niñas tendrán problemas de comprensión de lectura y pensamiento matemático a lo largo de sus otros 16 años de preparación académica.

“Precisamente por todos esos beneficios la educación preescolar se volvió obligatoria en el sistema educativo”, subrayó. “Esos años de preescolar son cruciales para que un niño o persona pueda tener una capacidad de compresión, tenga capacidad de análisis y atención para cursar los próximos grados escolares, si no lo estudian, lo más probable es que no logren el nivel esperado en el futuro. Por ello, yo creo, no se puede prescindir de preescolar, los padres de familia tienen que comprender que es un nivel necesario y un año o un mes perdido, no se va a recuperar.

Dájer Fadel dijo que es comprensible el temor de los padres de familia de que sus hijos corran riesgo de contagio, pero las escuelas tomarán todas las medidas y protocolos sanitarios para que no ocurra. Incluso, anticipó que el próximo curso escolar, que se inicia el 31 de agosto, continuará con clases virtuales, en línea y a distancia quizá hasta diciembre cuando bajen los contagios. “Cuando el riesgo sea mínimo y el semáforo epidemiológico esté en verde se podrá regresar a clases presenciales”.— Joaquín Chan C.

