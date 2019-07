Mérida puede ser una de las mejores ciudades del mundo para vivir

Puede estar entre las mejores urbes de todo el mundo

Sin duda, el arquitecto, empresario inmobiliario y experto en planeación urbana con calidad de vida Gonzalo Espejel Lozoya es un enamorado de Mérida, porque habla maravillas de la ciudad, de sus habitantes y de las autoridades municipales.

Es toda una autoridad en desarrollo inmobiliario. Nada más es responsable del desarrollo de más de 5,000 hectáreas en el ramo inmobiliario y de desarrollo del suelo, y de más de 1,500 unidades de desarrollo residencial en México. Es director ejecutivo de la empresa Umana Cities, que tiene como centro principal la calidad de vida de los habitantes de los desarrollos que realiza en el país, entre ellos en Mérida.

En entrevista con el Diario, el experto en temas urbanos habla del crecimiento de la ciudad, sus retos, la calidad de vida de los meridanos y el futuro.

De entrada, dijo que como arquitecto de formación, egresado de la Universidad Anáhuac, su empresa se enfoca al desarrollo urbano pensando en cómo ayudar a que la gente viva mejor con una buena planeación y desarrollo de proyectos interesantes para la ciudad.

“Mérida es indudablemente una de las mejores ciudades del país”, afirmó. “En mi opinión, puede convertirse en una de las mejores del mundo para vivir. Tiene todos los componentes, no solo para ser una gran ciudad, sino para ser una ciudad de referencia: su ubicación, sus recursos naturales, su configuración geográfica, su topografía, orografía, todos son ingredientes que suman para haber empezado a ser la gran ciudad que es, para mantenerla y perfilarla para que siga destacando como una gran ciudad en todo el mundo”.

“Tiene retos, por supuesto, está en un momento de transición relevante, pero creo que los habitantes de Mérida lo están haciendo bastante bien, veo a una autoridad municipal con visión, con responsabilidad y asumiendo su papel de planificación. Son un referente en seguridad”, subrayó. “Cuando platico con los habitantes, con los líderes y las autoridades, es evidente que no quieren solo llegar al nivel en que están, sino que quieren seguir mejorando y trascendiendo”.

El crecimiento de Mérida es natural por sus bondades, lo terriblemente peligroso sería que la ciudad se quede como está, o incluso, empiece a decrecer, porque entonces vendrán problemas importantísimos y difíciles de corregir, añadió. Por tanto, ese crecimiento actual de la capital yucateca es sano, es como el cuerpo, debe crecer, pero de manera ordenada.

Densificación urbana

La gran clave que percibe es la enorme preocupación de la autoridad municipal actual de generar espacios públicos. El crecimiento de una ciudad necesita de una buena densificación urbana. La etiqueta de la densificación es una etiqueta peligrosa porque no se trata sólo de ponerle más pisos a las casas, es un tema de organización, de que haya espacio público y una propuesta que reconozca el tiempo que necesita una persona para trasladarse y satisfacer todas sus necesidades.

Destaca que la ciudad tuvo una gran visión hace 60 años cuando empezó con su Periférico. Quizá en esa época pudo haberse entendido como para qué se quiere un anillo periférico, pero hoy por hoy y por muchos años ha significado ser el elemento, primero de control y funcio-namiento para lo que suce-diera hacia afuera por los te-mas de tenencia del suelo que antes era ejidal alrededor de la ciudad, y ahora permite que la ciudad crezca razonablemente articulada, con normas, reglamentos y leyes que dan certeza jurídica y favorecen la inversión.

El tema es que el país y el mundo están creciendo, siguió, gente especialista en el desarrollo demográfico sabe que el país necesitará el doble de infraestructura y servicios en los próximos 30 años. La realidad nacional es que habrá el doble de demanda de habitación, centros comerciales, oficinas, infraestructura urbana, calles, líneas de gas natural, electricidad, entre otros servicios urbanos, y las ciudades que estén mejor preparadas para ese crecimiento, como Mérida, son las que tendrán mejor calidad de vida.

Serán ciudades donde la gente va a vivir mejor, la propiedad privada va a valer más, podrán disfrutar de un desarrollo con muchísimos premios, anticipó. En cambio, las ciudades que no están preparadas tienen ya problemas importantes de pérdida de tejido social, de crecimiento anárquico, de pandillerismo, de rivalidades, de contrastes económicos sumamente relevantes.

Y ese desarrollo planeado permite que Mérida tenga, dice, uno de los índices de pobreza más bajos no solo del país, sino del mundo. En su opinión, tal vez los meridanos no se dan cuenta de la riqueza en la que viven y con lo que cuentan. Por sus proyectos en el país, sabe que hay grandes ciudades mexicanas, pero aquellas como Mérida, que mira hacia adelante, son las que llegan mejor preparadas, las que logran ser deseos de vida.

Espejel Lozoya precisa que cuando se refiere a deseos de vida es cuando gente de otros lados empieza a explorar la ciudad como un posible destino para irse a vivir o a invertir. Y Mérida, desde hace muchos años, es un lugar de deseo de vida, y como va, esa planeación tendrá implicaciones cada vez más amplias nacional e internacionalmente y eso significa cosas buenas.

“Vemos la mancha metropolitana y nos damos cuenta de que Mérida ya es una ciudad extendida, relevante en su superficie y esa superficie demanda un costo”, señaló. “Así como tiene grandes atributos naturales, también tiene retos. Uno de esos retos es contar con un drenaje de calidad, por ejemplo, para no contaminar el manto freático. Un drenaje es estratégico para la ciudad, reclama un costo extraordinario y es muy difícil que con una población que actualmente utiliza todo este territorio esté dispuesta a hacer aportaciones adicionales, que no van a ser menores, para que la ciudad no contamine su manto freático.

Otro reto es la movilidad, dijo, el transportarse de un lugar a otro en la ciudad es un tema que lleva una cuota im-portante de tiempo. Mejorar el transporte para reducir el tiempo de traslado va asocia-do al costo, el cual lo paga la población que lo usa o se or-ganiza en función del desarrollo que tiene que suce-der”.— Joaquín Chan Caamal