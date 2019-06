Mérida se suma a los homenajes por el aniversario de la tragedia de la guardería ABC

Rinden homenaje a los niños de la guardería ABC

Mérida se sumó a las manifestaciones de indignación y reflexión que se organizaron ayer por la tarde en el país para recordar la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde hace 10 años murieron 49 niños en un incendio.

Se trató de un homenaje artístico de la asociación civil Investigación y Educación Popular Autogestiva, en la Plaza Principal, desde las seis de la tarde y hasta poco después de las ocho de la noche.

El evento contó con la participación de grupos de música y danza, se instaló un altar a las víctimas y un “tendedero de la esperanza” donde los que llegaban al lugar podían escribir mensajes de aliento para los padres de quienes perdieron al vida esa tarde del 5 de junio de 2009.

Hubo cerca de 40 artistas en el homenaje, el cual incluyó la participación del grupo de danza infantil “Open Mind” y los grupos musicales en lengua maya “Jumil Muts”, y de protesta “Los Bolemicos” y “La hoja al vuelo” crearon la atmosfera reflexiva para que decena de personas que pasaban por el lugar se concientizaran del gran impacto que el hecho ha tenido en la sociedad mexicana.

Francisco Iván Corral Gadea, a nombre de los organizadores, explicó que el sentimiento que produce el hecho va de la tristeza y el pesar a la indignación y el coraje, pues aunque ya se lograron avances en la legislación para la operación de las guarderías, que a 10 años de distancia no haya culpables ni castigo hace a los mexicanos alzar la voz, lo que hace a los mexicanos alzar la voz.— Emanuel Rincón Becerra

“En 2014 la Ley 5 de Junio sienta las bases de la operación de las guarderías lo que ha propiciado avances significativos, pero en cuanto a la justicia a las víctimas, ahí no se ha logrado nada” advirtió.

“Las familias de las víctimas fatales han recibido acompañamiento legal y psicológico al igual que de los sobrevivientes, muchos de ellos con graves secuelas físicas y que tiene que recibir tratamientos médicos de por vida, pero jurídicamente nadie ha sido sentenciado n ha pisado la cárcel”.

En el lugar se instaló un altar a las víctimas, los rostros de los 49 fallecidos aparecen sonrientes en una composición fotográfica rodeada de flores, veladoras, y numerosos juguetes; un pequeño, de nombre Ismael no tiene ni 8 años de edad, no había nacido cuando se dieron los hechos, llegó con su familia para recordar a la gente la fragilidad de la vida y lo fácil que puede perderse cuando las cosas no se hacen con honestidad.

Conforme pasan las horas, un mayor número de personas se congregan, la música los atrae, las expresiones se suman, los mensajes escritos en mantas lo mismo llevan esperanza que un marcado reproche a la falta de acción por parte de las autoridades. Todos coinciden en que mientras no exista justicia para la guardería de ABC, las manifestaciones de indignación y solidaridad como estas para las familias afectadas irán en aumento y se harán más fuerte año tras año.

Y de repente 49 risas enmudecieron para siempre. Casi medio centenar de ilusiones desaparecieron de súbito. En un instante la vida dejaría de ser la misma para un centenar de familias cuyos hijos tuvieron la oportunidad de sobrevivir a la más cruenta de las expresiones de la corrupción y la impunidad.

El hecho no tiene precedente en la historia contemporánea de México y, al no haber culpables ni castigo, la indignación es cada vez mayor a 10 años de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

El mismo número de años que las familias de las víctimas y sobrevivientes llevan esperando se haga justicia y los responsables paguen.

