La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de dos mujeres que perdieron la vida en el poniente de Mérida, en distintas circunstancias.

Joven veinteañera termina su vida

El primer hecho registrado es el de una joven que se quitó la vida en la casa ubicada de la calle 51ª entre 84 y 84ª del fraccionamiento Real Montejo.

Carmen Elvia D. T., de 25 años de edad, habría terminado con su vida con una sobredosis de un mortal coctel. De acuerdo con información obtenida, era la séptima vez que intentaba suicidarse.

Mujer de la tercera edad muere en su lugar de trabajo

La segunda muerte registrada sucedió en una casa de la calle 53 entre 48 y 46 de Francisco de Montejo.

Lucía C., de 65 años de edad y quien trabajaba en ese domicilio como empleada doméstica, fue encontrada sin vida por su compañera de trabajo.

De acuerdo con el testimonio, la compañera entró al cuarto que compartían para relevarla en el siguiente turno y la vio acostada. No obstante, inmediatamente se percató que no respiraba y al corroborar comprobó que no tenía signos vitales, por lo que dio aviso a sus patrones y estos a la policía.

Ambos cuerpos fueron levantados por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las muertes.