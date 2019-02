Mérida, un buen lugar para ser creativo, dice The New York Times

“Mérida, un buen lugar para ser creativo… un punto que nadie discute”, es la tesis que defiende Peter Haldeman, periodista de “The New York Times“, en su crónica de viaje titulada “Shaped by Mérida’s Artistic Soul“.

Así, el estadounidense narra su visita a la capital yucateca en noviembre pasado, en la que da cuenta de su recorrido por la Plaza Grande, el Paseo de Montejo y el Barrio de Santiago; además de su visita a restaurantes, de esos llamados fusión, como el Apoalas o el Tatemar, en puntos tan diversos como el parque de Santa Lucía o la Plaza La Isla.

En su relato el cronista narra su encuentro con personas de distintas nacionalidades que han elegido a Mérida para vivir. Alemanes que juegan polo, una italiana diseñadora de modas, belgas que comandan una tienda de chocolate o artistas mexicanos nacidos en otros lugares que hacen y difunden arte en estas tierras.