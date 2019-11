MÉRIDA.- Con un resueno de “El estado no me cuida, me cuidan mis amigas” más de 100 mujeres se manifestaron esta tarde en la Plaza principal contra los feminicidios.

La representación retomó en Mérida y diversas partes de México y el mundo, la convocatoria que el colectivo chileno “Las Tesis“ hizo a las mujeres de Latinoamérica para replicar el performance “Un violador en tu camino” celebrado el pasado lunes en Chile y difundido por las redes sociales.

Las jóvenes se dieron cita en la Plaza Grande a las 4:00 p.m. para comenzar con los ensayos de la protesta; a medida que practicaban más jóvenes se sumaban al coro de mujeres.

Tras varios ensayos, las mujeres tomaron la calle frente al Palacio de Gobierno, entre diferentes cantos, gritos y aplausos de quiénes miraban desde lejos.

Ya instaladas se pusieron en orden rápidamente y se colocaron en filas sobre la calle, primero para escuchar un manifiesto donde exigían a las autoridades medidas para garantizar la seguridad de todas las mujeres.

Así mismo condenaron los hechos del pasado 25 de Noviembre, donde la policía detuvo a siete jóvenes, entre ellas una embarazada y dos menores de edad.

Posterior a la lectura, a una sola voz gritaron el canto que se popularizo esta semana en redes sociales.

Al termino el grupo tomó un momento para pedir justicia por el caso de Greta M.C. .- Lluvia Magaña

El cántico reza:

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Es feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los policías. Los jueces. El estado. El presidente.

El estado opresor es un macho violador.

El estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.