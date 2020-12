Meridanos retan al virus por las ventas navideñas

A pesar de que es tiempo de pandemia y de que el martes se reportaron 76 nuevos contagios de Covid-19 (43 en Mérida), miles de personas invadieron ayer el centro de la ciudad para realizar sus compras navideñas.

Desde muy temprano en varias zonas del Centro se vio un ir y venir de gente a partir de las 10 de la mañana, cuando abrió la mayoría de los comercios.

Pero como siempre, la mayor concentración se registró en las inmediaciones de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, el pasaje Emilio Seijo, la Segunda Calle Nueva, la calle 65 entre 56 y 62, la 56 entre 69 y 61, y la 63 entre 58 y 54, al grado que era difícil mantener la sana distancia.

En un recorrido se pudo observar a mucha gente apenas abrieron los comercios, y para el mediodía el número de personas en la vía pública era mayor. Inclusive había niños con sus padres y adultos mayores.

Sin embargo, a pesar de los tumultos, en algunas tiendas se pudo ver poca gente, pero otras hasta fila había para entrar.

Las tiendas de ropa, zapatos, “gadgets” y artículos electrónicos fueron de las más visitadas, y una que otra que remataba adornos de Navidad.

“No pensé que hubiera tanta gente, la verdad. Hasta anoche (por el martes) que salí de trabajar todavía había algunos locales abiertos y había exceso de gente”, señaló Miguel Ángel Sosa Vallejo.

Abordado antes de entrar a su trabajo, el joven lamentó no solo que haya mucha gente en el Centro, sino que la mayoría no se cuide.

“No respetan la sana distancia, hay amontonamiento, por eso ayer no me quedé a hacer algunas compras porque ha estado problemático”, manifestó.

El joven sostuvo que no sale sin cubrebocas, siempre lleva gel antibacterial y trata de no estar cerca de las personas.

“Como estoy trabajando, no quisiera perderlo (su trabajo) por lo mismo, no quiero volver a pasar por un semáforo rojo”, dijo.

A Suemy Moguel también le sorprendió ver mucha gente. Suemy, quien descansaba en una banca del pasaje Emilio Seijo con otras dos mujeres, reconoció tener un poco de temor de ver mucha gente haciendo compras a pesar de la pandemia.

“Yo solo vine para ver a una señora que nos entregará un producto, solo por eso vine, si no ni salgo”, alegó la mujer, quien aseguró que toma todas las medidas para no contagiarse como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y desinfectante.

“Hay que hacerlo, pues con tanta gente en cualquier momento puedes contagiarte, por eso hay que cuidarse”.

A Érika Romero también le sorprendió ver mucha gente. “A ver si no suben los contagios por eso, pues nadie hace caso, hay demasiada gente y ya no respetan la sana distancia”.

Abordada mientras esperaba a una persona para entregarle productos, lamentó que la gente no pare de comprar. “Sí me da un poco de miedo ver tanta gente, ya me imaginaba que iba a estar así y la verdad sí esta terrible”.— Iván Canul Ek