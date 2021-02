Méridas aún distanciadas

Proponen que se retome el plan de hermanamiento

Con una interrelación de 44 años continua, intermitente y a veces desordenada, ya es momento que las tres Méridas del Mundo inicien el proceso institucional para un hermanamiento de estas ciudades que están en Venezuela, España y Yucatán, señala la periodista y escritora María Teresa Mézquita Méndez.

El hermanamiento de ciudades es un concepto en que las distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto humano y los intercambios culturales, académicos, artísticos, deportivos y comerciales en beneficio de sus habitantes, añade.

Investigadora y promotora de esta relación trinacional entre las Méridas del Mundo, María Teresa ha documentado que la relación entre las tres ciudades con el mismo nombre, caso único en todo el planeta, se inició en 1948 con una visita a la Mérida de España que realizó el entonces Arzobispo de Yucatán, monseñor Fernando Ruiz Solórzano.

Después de 26 años, en 1974, el meridano venezolano Gustavo Amador López tomó la iniciativa para formalizar la relación entre las tres Méridas y mandó sendas cartas a los alcaldes de Mérida, Extremadura, y la de México.

En 1977, según dice la periodista yucateca, el alcalde de la Mérida española, don José Aránguez y su esposa (los dos ya fallecidos) visitaron Mérida, la de Yucatán, en el marco de una reunión nacional de cronistas de ciudades mexicanas. Días después de esa reunión y visita del funcionario español, el Cabildo de Mérida, y el representantes de la ciudad de Extremadura decidieron unir a las dos ciudades en una hermandad que se llamó la Asociación Internacional de Ciudadanos de las Méridas del Mundo.

Así nació lo que hoy se conoce como Las Méridas del Mundo y que a fines de diciembre de 2020 empezó un proyecto periodístico entre las Méridas venezolana y yucateca para reimpulsar esta relación de hermandad diplomática un poco olvidada durante dos décadas por el alejamiento de las autoridades municipales.

Colaboradora editorial del Diario de Yucatán y ahora académica universitaria, María Teresa Mézquita fue entrevistada por el periodista venezolano Adelfo Solarte, del periódico “Los Andes” y se refirió al proyecto Méridas del Mundo. La entrevista está disponible en esta dirección https://cutt.ly/EkuMdHe.

En charla con el Diario sobre esta nueva etapa del proyecto, María Teresa realiza un repaso de esta relación entre las Méridas del Mundo y afirma que más allá de la iniciativa original, los vínculos y las vertientes continúan a través de los ciudadanos, lo que es más valioso.

Y puso algunos ejemplos: el Ayuntamiento de la Mérida yucateca convoca anualmente a un concurso de poesía, siempre tiene un jurado internacional y abre la participación al mundo porque el objetivo es proyectar el nombre de la Mérida yucateca. La Universidad Modelo siempre invita al destacado académico Víctor Bravo, quien es catedrático de universidades de Mérida, Venezuela, para que imparta talleres; el Ayuntamiento local trajo a un destacado empresario que fabrica jamón extremeño y que dio una exhibición de cortes y preparación de este producto en el parque de Santa Lucía hace unos años.

“Por donde se vea, siempre hay actividades entre las Méridas, un poco desorganizadas, pero no se detiene esta relación”, recalcó la escritora.

Ya se dieron los primeros pasos para reimpulsar de nuevo esta relación trinacional, ¿qué se debe de hacer para dar el siguiente, ahora que las autoridades de las tres ciudades aparentemente se desajenaron del proyecto?, preguntamos.

“Sería interesante que hubiera voluntad en las administraciones municipales de las tres ciudades para blindar de una vez esta relación y que trascendiera a las administraciones”, comentó. “Que sea un proceso donde participen quienes quisieran. Un ejemplo, sería una organización como la del carnaval de Mérida. Es un evento muy nuestro donde participa quien así lo desee, el ayuntamiento da un apoyo para las comparsas y es un festejo que no cuestionan porque es de los ciudadanos. Por allí se podría pensar cómo blindar esta relación de hermanamiento para que no se piense que es un coto de poder, que es para una élite intelectual o cultural, que haya flexibilidad todos los años, tengo amigos que quieren mover iniciativas en el deporte porque son muy futbolistas o en el ámbito taurino. Habría que encontrar primero esa estructura de organización y desde las autoridades facilitar los canales para que las iniciativas sean encaminadas y escuchemos las historias de éxito.

El ámbito de intercambio comercial tiene avances, en supermercados de la ciudad ya hay algunos productos extremeños como el vino, entre otros productos, se elaboró la marca Méridas del Mundo, de la que no tengo mucha información, pero ya existe. añade. Hay proyectos que no se han podido aterrizar porque se necesita un impulso fuerte y dinero, pero también hay proyectos que sí se pueden concretar como diseñar una buena página web de las Méridas del Mundo, que cada ayuntamiento incluya los logos de las otras dos ciudades y que tenga información oficial de las tres para que quien quiera saber lo lea.

En su opinión, si existiera el hermanamiento oficial de las Méridas se podría solucionar varios problemas que impiden el intercambio. Por ejemplo, el investigador de literatura Víctor Bravo siempre recibe invitación de Rubén Reyes para que de algún curso en la Universidad Modelo, en 2018 debía presentar un libro en la Filey, debía de impartir un taller en la UNAM y canceló todo por las dificultades económicas y de transporte en Venezuela porque en ese país no había vuelos internacionales. Si existiera la vinculación y el convenio oficial entre las tres Méridas, quizá se hubiese buscado la forma de facilitarle las cosas porque sé que hay fondos internacionales para estos proyectos.

Mérida de España invitó al ballet de Mérida, Yucatán, para que participe en uno de sus festejos pero no pudo viajar por el alto costo del financiamiento, de haber el acuerdo se pudieron gestionar recursos internacionales porque son proyectos culturales que trascienden fronteras.

Cuando ella se graduó en periodismo hace 30 años propuso en su tesis que los periódicos de mayor circulación, ya que en esa época no existía el internet, publicaran semanalmente o quincenalmente una columna que se llamaría “Las tres Méridas” con información de esas ciudades, para que la gente esté enterada de los acontecimientos y se volviera una costumbre la lectura. Hoy lo retoman el Diario de Yucatán y el periódico venezolano “Los Andes” porque dedican espacios a las Méridas y esto facilitaría la creación del portal de las Méridas, donde las tres compartan información de utilidad.

Según dice, la iniciativa de hermanamiento debe de surgir de las autoridades municipales de las tres Méridas. Ellos deben de abrazar y fortalecer las iniciativas que salen de la ciudadanía, como en el caso de los venezolanos, los gemelos Francisco y Fortunato González Cruz, dos destacados intelectuales y académicos, que impulsan junto con ella esta nueva etapa de la relación trinacional.

“Esto es muy interesante porque pienso que este proyecto de hermanamiento lo deben de abrazar desde la autoridad”, destaca. “Nosotros hacemos la propuesta periodística para conocernos mejor como ciudades, es el camino que debe seguir con toda libertad los ciudadanos, la empresa privada y la autoridad para que avance el proyecto. Los gobiernos deben facilitar las cosas, los ciudadanos debemos continuar con este proyecto que no sabemos hasta donde va a llegar porque hay muchas historias que publicar de personas valiosas. Yo sí creo que la iniciativa para el hermanamiento debe de venir de la autoridad, en este caso de los alcaldes”

María Teresa Mézquita informa que hasta donde está enterada, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sí tiene interés real de retomar su participación en este proyecto de las Méridas del Mundo. El actual alcalde Renán Barrera Concha participó en un intercambio con la Mérida de Venezuela cuando fue regidor y era alcalde César Bojórquez. Recientemente, antes de la llegada de la pandemia del Covid-19, el actual director de Desarrollo Económico y Turismo, Eduardo Seijo Solís, ya con Renán Barrera como alcalde, viajó a Mérida, Extremadura, para reanudar los lazos diplomáticos con la Mérida española y debían concretar algún intercambio durante el Tianguis Turístico Mérida 2020, pero este evento nacional se suspendió por la pandemia.

“Recuerdo que Renán estuvo muy interesado desde antes de que fuera alcalde, él comentó la experiencia que tuvo en la Mérida de Venezuela donde hubo la presentación de libros. Estuvo muy a gusto con este proyecto y sé que aún le interesa mucho”, recordó. “Ya está por finalizar su gestión de alcalde, pero podría seguir dando pasos para que oficialmente se hermanen las tres méridas. Donde veo un poco de resistencia es en las autoridades de Extremadura. Tuve la oportunidad de estar allí en 2010 y percibí que ellos consideran que los intercambios son caravanas muy grandes que cuestan mucho y para ellos eso sería turismo de funcionarios y son recelosos de lo económico por la crisis que hay en Europa, y tienen razón. Esa forma de grandes delegaciones, paseos y banquetes fue hace 20 años, hoy hay otras formas de intercambio y puede ser por videoconferencias, con mucho diálogo, con viajes muy puntuales, con grupos muy pequeños, con gastos complementarios de uno mismo, con alojamientos en casas particulares. Si hay ganas de hacer las cosas bien se puede lograr. No estaríamos convocando a los ciudadanos para que sean héroes del proyecto porque estamos en tiempos en la cual la gente ha perdido el sentido de ser muy idealista, las nuevas generaciones son más directas para las cosas, si no ven resultados, simplemente no les interesa”

En esta continuación de las relaciones entre las tres Méridas del Mundo ve grandes oportunidades de consolidación por medio de la cultura en general y aun con la emergencia de la pandemia se puede reiniciar una comunicación constante y abundante sin tener que viajar de un lugar a otro, sino por medio de la prensa que es una ventana fantástica ahora en tiempos de pandemia. Cuando pase la pandemia y reinicien las actividades presenciales y haya mayor confianza y relajamiento en la población y los países se pueden promover el intercambio cultural, editorial, comercial, intelectual, académico, científico, deportivo con atletas olímpicos, la colaboración entre las universidades para que haya movilidad estudiantil, posicionar el patrimonio arqueológico de las tres ciudades, intercambio de experiencias médicas y de investigación sobre enfermedades tropicales mexicanas que no hay en las otras Méridas porque una está en Europa y la otra en la región andina.

La imaginación de la periodista viajó a años luz para hablar de las oportunidades de intercambio entre las Méridas, pero destacó el área gastronómico y turístico de la Mérida de España y la Mérida yucateca. La primera fue sede de la Capital Europea de la Gastronomía y la segunda de la Capital Americana de la Cultura en dos ocasiones. Ambas tienen un gran potencial en gastronomía y turismo por su riqueza cultural y arqueológica, sólo falta la voluntad política para concretar el hermanamiento y estrechar estos lazos de amistad y colaboración. (Continuará).— Joaquín Chan Caamal.