Una mirada a la política

Mesas panel para analizar una obra de Max Weber

Para el doctor Rubén Torres Martínez, investigador del Cephcis de la UNAM, uno de los problemas de México es que hay más políticos que viven de la política que para la política y sin ninguna ética de la responsabilidad.

“Las encuestas muestran que el sector más repudiado por la sociedad son los diputados (…) No hay una buena imagen porque no entendemos cómo ser político. Yo recuerdo a un profesor que decía que ser diputado o senador es como sacarse la lotería, pero no tiene que ser así; desafortunadamente llega mucha gente y lo ve así porque allí transita una cantidad de poder, de dinero y de recursos”, señala el investigador.

Torres Martínez, junto con su colega Rodrigo Llanes Salazar, también investigador del Cephcis, coordina la actividad “A cien años de ‘La política como profesión’ de Max Weber”, en la que se incluyen dos mesas paneles sobre las ideas del sociólogo alemán, entre ellas la de vivir de la política o para la política.

Publicada en el verano de 1919, “La política de la profesión” fue originalmente una conferencia en la que Max Weber invitó a su público a discutir sus ideas diez años después. “Y ahorita a cien años aquí lo volvemos a discutir y no simplemente como un hecho anecdótico sino porque creo que aún tiene mucha vigencia”, asegura el doctor Llanes.

Subraya que hoy día uno no puede hablar del estado sin hacer referencia a las ideas de Max Weber, como vivir de o para la política, o el monopolio legítimo de la violencia. Y es tan vigente que considera que todos los funcionarios deberían leerlo cada año.

“Weber dice algo que, al menos a mí, me parece importante, por ejemplo, esa idea de vivir de la política o para la política, pero también porque la política o los políticos como vocación deben reunir tres características: estar entregados a una causa, sentido de responsabilidad y mesura”, subraya.

Políticos que viven de la política más que para la política es algo común en América Latina, opina el doctor Torres, aunque admite que en el país sí hay políticos profesionales.— I.C.E.

“Desafortunadamente son los menos, y desafortunadamente dentro de sus mismos son vistos como traidores”.

Los senadores Agustín Monreal y Jorge Carlos Ramírez Marín son, en opinión de Torres Martínez, ejemplos de políticos profesionales. En el caso de Yucatán, señala, hay un nivel de equilibrio político mayor que en el resto del país. “En todos los partidos podemos encontrar políticos profesionales que se han ido formando bajo esta ética de la responsabilidad”.

Por su parte el doctor Llanes Salazar indica que en muchos caso parece que todos los partidos políticos son meros cazadores de cargos. “Yo creo que a nivel local pasa lo mismo, empezando por el congreso, diputados locales o autoridades de cualquier nivel que lo siguiente que están pensando es el siguiente cargo: diputado federal, senador o el ayuntamiento”.

Añade que muchos políticos dicen que no están por el dinero, pero ¿realmente están allí porque les interesa representar a la ciudadanía y hacer propuestas de ley?, ¿realmente hay una convicción o es el primer paso para hacer carrera política?”, se cuestiona.

Las mesas paneles, de entrada libre, se llevarán al cabo el jueves 5 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Cephcis de la UNAM, sede Rendón Peniche. En la primera mesa, “El político y el científico”, participarán Rodrigo Llanes, Luis Várguez (UADY) y Cristina Puga Espinosa (UNAM); en la segunda, “La política como profesión”, estarán Sara Gordon (UNAM), Ricardo López Santillán (UNAM) y Rubén Torres Martínez.

