Meta: rápida recuperación

El sector privado apostará por los productos locales

El licenciado Alberto José Abraham Xacur asumió ayer la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por un período de seis meses, con el compromiso de enfocar los esfuerzos de este organismo para superar la crisis económica y de empleo generada por la pandemia del Covid-19 en el menor tiempo posible.

Según dijo, la reactivación económica no está completa en Yucatán, falta que abran algunos sectores, pero hay el riesgo de que si la gente no se cuida para prevenir el contagio, los indicadores de salud se podrían deteriorar de nuevo y volveríamos al semáforo rojo, lo que obligaría a cerrar negocios no esenciales.

Por ello, destacó que en esta fase de la pandemia solo hay reactivación económica, no social y todos deben entender que el uso del cubrebocas y cumplir los protocolos sanitarios es primordial.

“Esta reapertura debe de seguir adelante hasta que sea total”, señaló.

“Esperemos que para octubre ya sea total, pero aunque todo esté abierto, todavía está lesionando los bolsillos de los consumidores, por lo que la recuperación económica llevará un tiempo más. Lo que tratamos ahora es mantener las fuentes de empleos”.

Para que Yucatán tenga una rápida recuperación, según explicó en un mensaje virtual, el CCE impulsará la proveeduría local, motivará a los consumidores para que prefieran lo que se produzca y comercialice en el Estado, como insumos para los negocios, materias primas, maquinaria, servicios y productos, promoverá que la gente vaya a los sitios turísticos de Yucatán y que use prendas elaboradas por manos yucatecas, porque este consumo interno ayudará a una recuperación más pronta.

Ante los 18 presidentes de cámaras y asociaciones empresariales que forman el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, y numerosos representantes de los medios que siguieron la videoconferencia, Abraham Xacur reconoció la gestión de su antecesor Michel Salum Francis, de quien dijo le tocaron momentos inéditos y complicados por la pandemia, pero supo representar al CCE de manera profesional y dedicada siempre buscando un balance entre el bienestar de la salud y lo económico de todas las familias yucatecas.— Joaquín Chan Caamal

“Me queda claro que mi función como nuevo presidente del consejo es de coordinador, aquí nadie es más ni menos que el otro. Lo que nos hace fuertes es la suma de voluntades de nuestras cámaras y de los asociados de cada una de ellas”, expresó Abraham Xacur. “Tenemos una agenda clara a seguir que quedó plasmada en la Alianza por Yucatán. Junto con las autoridades seguiremos trabajando para lograr la sustentabilidad energética peninsular, la mejora en la conectividad del estado, en la movilidad urbana, consolidar el desarrollo turístico, ampliar el puerto de altura, combatir el comercio ilegal y mantener la seguridad del estado”.

Para Abraham Xacur, quien también es presidente de la Canacintra local, sería irresponsable no actuar de acuerdo al momento que está viviendo los yucatecos con la pandemia y eso los obliga a todos a replantear las prioridades. Y hoy, para el sector privado, la prioridad es salvaguardar la sobrevivencia y continuidad de las empresas y su planta laboral, sobre todo en aquellos sectores que han sido más duramente afectados y en ello pondrá su mayor esfuerzo en los próximos meses.

Otros temas que no desatenderán son el seguimiento al Acuerdo de Apertura Económica Segura de Yucatán, la campaña “Cubre tu boca Né”, enfocada al uso de cubrecobas que ha sido probado como atenuante del contagio de Covid-19, la planeación y elaboración del presupuesto para 2021 de Yucatán, las inversiones pendientes del gobierno federal en varios proyectos productivos, obras de infraestructura, parques de energía renovable y la anhelada reducción de la tarifa eléctrica mediante el suministro de mayor cantidad de gas natural y la entrada en funciones de nuevos parques de energía limpia.

“Estoy seguro que sí se va a lograr (la reducción de tarifas eléctricas) porque no se han cancelado los trabajos de conexión del ducto a Mayakán”, señaló el nuevo líder del CCE.

Dijo que Engie, empresa que forma parte del Consejo de la Canacintra, le informó que sigue la construcción del ducto de 16 kilómetros que unirá los ductos de Cuxtal del Sistema Nacional de Gasoductos con la de Mayakán y para fin de año deberá concluir. Hubo un atraso por la pandemia y ya no concluirá en septiembre como se programó, sino para diciembre.

“Vamos a seguir impulsando la reducción de las tarifas eléctricas de media tensión y que se homologuen. Seguiremos trabajando y creo que sí se va a lograr”, manifestó. “También empujaremos para que cambie la política sobre energías renovables del gobierno federal. No entendemos por qué hay un rechazo a este tipo de energías renovables si es más barato y es amigable con el medio ambiente. Sabemos que pronto el gobierno federal hará unos anuncios sobre inversiones en energía renovable, creo que ya está entendiendo que son importantes, que las empresas necesitan seguridad jurídica y que son bienvenidas las inversiones”.

Recordó que en Yucatán hay 24 proyectos de energía limpia, pero solo 5 ya entraron en operación, las demás tienen problemas, algunas por los amparos que promovieron personas que están en contra, otras no tienen certeza jurídica o tienen temor de que una vez construida alguna autoridad las cancele.

Michel Salum comentó que le tocó un reto muy grande por la llegada de esta pandemia que tiene de cabeza al mundo, pero con buena voluntad y apoyo de los organismos del CCE pudo cumplir, pero este mismo reto no ha terminado y ahora le toca continuar a su sucesor.

