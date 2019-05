Metas comunes

Más de 140 OSC se reunirán conel Ayuntamiento

Potenciar el trabajo que busca el bienestar común de los meridanos es el objetivo del encuentro de tres días que el Ayuntamiento sostendrá la próxima semana con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que tienen puestos sus objetivos en necesidades de la ciudad.

Mientras más coordinados y en sinergia se trabaje con los demás sectores, tanto del gobierno como privados, mucho más será la efectividad de las acciones realizadas y mayor el impacto que se podrá lograr para el beneficio y el desarrollo de la sociedad, expresa Julio Sauma Castillo, titular de la secretaría municipal de Participación Ciudadana, organizadora del encuentro.

Hay un número importante de OSC, más de 140, que trabajan en Mérida en diversos temas. De hecho, muchas colaboran con distintas direcciones del Ayuntamiento, como por ejemplo con el DIF Municipal, comenta. “Nuestra intención es integrar una red con todas esas OSC para apoyarlas en sus necesidades y buscar una agenda común”.

Identificado ya el número de asociaciones, el siguiente paso será crear un directorio que se incorporará a un futuro micrositio del Ayuntamiento, en el que aparecerán organizaciones de todos los sectores: empresarial, universitario, etcétera.

“Hoy por hoy no hay un sitio donde aparezca la relación de todas las OSC que funcionan en la ciudad, sino que hay que buscar a cada colectivo por separado según sus temas: ambientalismo, derechos humanos, etc. La idea además visibilizar su trabajo, porque al final lo que hacen estas asociaciones, cada cual con su particular iniciativa, es por el bien de la ciudad. Este directorio va a ser público, cualquiera podrá consultarlo”.

En el encuentro, que comienza en lunes, también se buscará crear compromisos en distintos temas. “Por ejemplo, la sustentabilidad está ahora en la mente de todos, pues entonces procuraremos establecer metas concretas en ese sentido, como que se sumen a la cruzada forestal o que emprendan acciones a favor del medio ambiente”.

Y con estos compromisos se creará una agenda alineada al Plan Municipal de Desarrollo, el cual marca las prioridades de la ciudad.

Serán tres días por el gran número de OSC que tomarán parte en el encuentro, que se desarrollará a manera de talleres, dice. “En esa reuniones iremos afinando tanto la agenda particular de cada una de ellas como una agenda común, que vamos a compartir. “Cada cierto tiempo nos reuniremos cada dos meses sería lo ideal, para darles seguimiento, saber qué se hizo y qué falta por hacer”.

La primera tarea que se han impuesto los anfitriones para mejorar la relación es que las OSC conozcan todos los programas del Ayuntamiento a fin de que sepan en qué áreas pueden vincular su labor para hacer un ejercicio de sinergia, por ejemplo, las que trabajan con chicos con alguna discapacidad podrán coordinarse con el DIF Municipal, que también tiene programas de ese tipo, con lo que se robustece el trabajo.

“En el Ayuntamiento tenemos muchísimos programas: de patrimonio, salud, educación, deporte, nutrición…, trataremos de que los conozcan todos para que su quehacer se vincule con lo que el haciendo el Ayuntamiento está haciendo y así multiplicar los resultados”.

No se trata de buscar tareas nuevas, aclara, sino de enlazar los objetivos de la sociedad civil con los del Ayuntamiento, sumar esfuerzos. “Eventualmente sí se podrán construir proyectos nuevos, claro que sí, la puerta está abierta, pero el primer paso es alinear lo que ya existe”.

Pero además, señala Sauma Castillo, las mismas ONG necesitan vincularse con otros actores sociales, como universidades, empresarios, cámaras profesionales. “Queremos ayudar (por eso hablamos de un sistema municipal de organizaciones ciudadanas) con esta información y este contacto a establecer una relación estrecha entre los sectores y con el gobierno”.

El alcalde Renán Barrera Concha estará el último día del encuentro, el miércoles 29. “Será un evento interesante, podremos conocernos de cerca las organizaciones y las distintas direcciones del Ayuntamiento que estaremos ahí compartiendo información, retos y tareas por la ciudad. Queremos estar cerca con las OSC y afianzar compromisos que ya están en nuestro plan, pero sobre todo reconocer el liderazgo de las organizaciones en sus temas”.

“Lejos de sustituir o entorpecer lo que hacen, queremos fortalecerlo. Nos parece que mientras más empoderada esté la sociedad y haga mejor su labor, será una aliada eficaz en nuestra tarea de atender la ciudad”, concluye Sauma Castillo.— Mario S. Durán Yabur

Ayuntamiento Gobernar con todos

Lunes, martes y miércoles se reunirán 140 OSC y varias direcciones municipales.

Vinculación

En tres días de talleres, los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de distintas direcciones municipales reflexionarán acerca de lo que cada quien está haciendo por la ciudad y se comprometerán a trabajar de manera conjunta.

Dos sedes

Las dos primeras reuniones se efectuarán en la Sala de Juntas del Centro de Emprendedores y el miércoles el encuentro, donde estará presente el alcalde y será un poco más grande, en el Centro Renacer del DIF Municipal, en el fraccionamiento Juan Pablo II.

Responsable

Convoca y coordina el encuentro la Secretaría municipal de Participación Ciudadana.