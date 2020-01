Metas de año nuevo

Trabajo y salud, entre los deseos más codiciados

A unas horas de finalizar 2019, muchos yucatecos se pusieron a pensar en las metas a cumplir en el nuevo calendario, por lo que algunos compartieron cuáles eran sus propósitos en este año que comienza.

La señora Mary, acompañada de su nieto, comentó al Diario que su propósito de año nuevo es no gastar mucho. Además, dijo que le gustaría tener más trabajo para salir adelante y aprovechó para desear que a todos les vaya muy bien.

Una madre y su hija también compartieron sus propósitos. “Doña Yolanda” nos dijo que su propósito es tener mucha salud y también mucho trabajo, y su hija Astrid tiene como meta tener mucho trabajo. Ambas desearon un feliz inicio de año para todos los lectores.

El señor Carlos Ruiz comentó que propósito para 2020 es viajar más y, sobre todo, conservar la salud, para disfrutarla con su esposa.

No faltan quienes aún no habían pensado qué les gustaría realizar en 2020, tal es el caso de Míriam Acosta, Edison Baltazar y Jacinto Renán, quienes nos comentaron que no habían pensado muchos en qué propósitos tener para este año.

“La verdad no he pensado en alguno específico”, dijeron.— ilse Noh Canché

Síguenos en Google Noticias