'Mi hermano es inocente': Protestan para pedir justicia por un sentenciado

Protestan para pedir justicia por un sentenciado

Familiares de José Parra Tax, sentenciado a 40 años de prisión por feminicidio, realizaron una protesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), exigiendo a ese organismo que defienda los derechos humanos del acusado.

Rubí Parra, hermana de José, expresó que desde que su hermano fue detenido de manera injusta y sin justificación alguna el día que fue hallado el cadáver, sus derechos humanos fueron violentados por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aunque interpusieron una queja ante la Codhey, ésta nunca hizo nada, dijo.

“Mi hermano es inocente. Él no estaba en el lugar el día que encontraron a Marcelina muerta. Una persona le llamó y le dijo que vaya, él fue, ahí los policías lo agarraron, se lo llevaron a una casa de seguridad y le inventaron un delito para mantenerlo ahí mientras salía una orden de aprehensión. En la casa de seguridad donde estaba lo torturaron y lo golpearon hasta que acepte firmar una hoja donde declaraba que él fue el asesino”, señaló la mujer.

Para los familiares, la Fiscalía General del Estado (FGE) actuó de mala manera, con la presión mediática para conseguir un culpable, un “chivo expiatorio”, y no se molestaron en encontrar al verdadero responsable del feminicidio ocurrido en un predio del fraccionamiento Pedregales II de Kanasín.

“A la Fiscalía no le importa quien lo haga, sino quien la pague, pero no permitiré que mi hermano pase 40 años en la cárcel por un delito que no cometió”, señaló.

La mujer explicó que sus abogados ya habrían apelado la sentencia, pero no tiene respuesta de ello aún, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial y a los magistrados a revisar con detenimiento la carpeta administrativa 32/2018 y el juicio oral 08/2021, para que se den cuenta que no hay ninguna prueba que inculpe a su hermano.

“La juez dictó una sentencia basada en suposiciones y no en hechos, no sabemos por qué”, dijo la mujer. También indicó que las protestas continuarán.— Gabriel Chan Uicab