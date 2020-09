Miércoles inhábil en Yucatán con 79 nuevos casos y 6 defunciones

Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 246 pacientes en hospitales públicos.

En lo que va de la pandemia, 13,749 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 80% del total de contagios registrados, que son 17,061.

Hoy se detectaron 79 nuevos contagios de Coronavirus.

35 en Mérida,

15 en Valladolid

6 en Progreso

4 en Ticul

3 Temozón y Tizimín

2 Chichimilá, Muna, Peto, Tekax y Tinum.

1 en Bocobá, Chicxulub Pueblo e Izamal.

De los 17,061 casos positivos, 167 son de otro país u otro estado.

Fallecimientos por Covid-19

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos:

1.- Masculino 73 años de Valladolid HAS

2.- Femenino 67 años de Tixcacalcupul DM/HAS

3.- Masculino 74 años de Mérida DM

4.- Femenino 62 años de Mérida HAS

5.- Femenino 57 años de Peto HAS

6.- Masculino 75 años de Hunucmá DM/HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,208 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 858 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya mencionamos, 246 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.