Migra al mundo de la política

Luis Herrera deja la Aaprotuy por un nuevo partido

El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy), Luis Herrera Albertos, dio el salto de líder empresarial a líder del nuevo partido político Fuerza por México.

Días atrás renunció a la dirigencia de la Aaprotuy y horas después asumió su primer cargo partidista: presidente del comité directivo municipal de Mérida del partido Fuerza por México, cuyo líder estatal es Adolfo Calderón Sabido y el dirigente nacional es Pedro Haces Barba, empresario taurino, líder nacional del sindicato Catem y senador suplente vinculado al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Herrera Albertos informó que ante su renuncia, la vicepresidenta Addy Sánchez Rivera asume de manera interina la presidencia de la Aaprotuy y será ésta junto con el resto de la directiva quienes convoquen a la elección del futuro presidente de la Aaprotuy en este mes o en enero entrante.

El ahora exlíder de la Aaprotuy fue reelecto en julio pasado para un período más al frente de la asociación de promotores turísticos y en febrero debió concluir su gestión, pero una invitación de Calderón Sabido adelantó su separación del cargo.

¿Cómo es que das el salto de líder empresarial a líder partidista?, preguntó el reportero.

“Siempre, desde que estaba en mi juventud me interesó la participación política, pero no se había dado la oportunidad”, dijo. “Primero vino la oportunidad de dirigir la Aaprotuy y aquí empecé a tener una participación pública, de tener la oportunidad de ser un contrapeso, de opinar y aportar ideas. Fue un aprendizaje en estos dos años que estuve como presidente (de la Aaprotuy) y ahora se da una coyuntura, me invita Calderón Sabido para formar parte de Fuerza por México y acepté dirigir el comité municipal de Mérida”.

Reaperturas

Su deseo, dijo, es hacer las cosas de la mejor forma, no solo criticar al gobierno, sino que ahora dentro de un partido político puede aportar más a una mejor gobernanza. Recordó que como presidente de Aaprotuy levantó la voz en algunos momentos y lo más reciente es su participación en la reapertura económica en el marco de la pandemia del coronavirus.

“En marzo cerraron las empresas no esenciales y en junio empezó la reapertura en la industria de la construcción y luego de manera escalonada se abrieron otros giros, pero el turismo seguía relegado, empezamos a levantar fuerte la voz y Aaprotuy agarró una presencia más importante”, señaló el dirigente.

“Negociamos con el gobierno estatal una apertura escalonada y es así como empezó el 1 de septiembre una reapertura más dinámica”.—Joaquín Chan Caamal

Luego admitió que el arranque de este nuevo partido será un reto porque están impedidos en participar en el proceso mediante alianzas y los ojos de los electores están en el PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, pero a Fuerza por México no lo voltean a ver porque es un partido nuevecito, pero el partido tiene la fuerza del senador Pedro Haces y del líder estatal Calderón Sabido para impulsar candidaturas y lograr varias posiciones en su debut en las primeras elecciones concurrentes de su historia.

“Podemos ganar regidurías y diputaciones”, señaló. “El tema de la candidatura a la alcaldía de Mérida no es el que me compete, hay la posibilidad, pero de momento soy el presidente del comité municipal de Fuerza por México”.

Herrera Albertos tendrá como compañera en la secretaría general a Beatriz Gil y ambos rindieron protesta ante el líder estatal.

De un vistazo

Autodescarte

De momento Luis Herrera se descarta como candidato a la presidencia municipal de Mérida, no es su decisión ni su prioridad. Su objetivo como nuevo líder de Fuerza por México en Mérida es colaborar en la creación de una estructura partidista estatal y municipal, tener una organización interna, formar varios liderazgos, definir una estructura, definir a los candidatos a diputados y regidores de hoy a febrero.

Proceso

El nuevo dirigente admitió que el arranque de este partido será un reto porque están impedidos en participar en el proceso mediante alianzas y los ojos de los electores están en el PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, pero a Fuerza por México no lo voltean a ver porque es un partido nuevecito.