Mildred Rivero Pérez recibirá el premio Proser

Mildred Mariana Rivero Pérez, egresada de Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán, recibirá mañana miércoles el Premio Proser por haber obtenido el mejor promedio de su generación.

Originaria de Mérida, la joven es la segunda mujer en recibir este premio que desde hace 17 años otorga Constructora Proser.

“Realmente me siento muy contenta”, indica la joven, tras reconocer que el premio es resultado de todo el esfuerzo que puso durante la carrera.

Y es que, admite, tuvo que estudiar un poco más al grado que sus mismos compañeros le decían que era un poco exagerada.

“La verdad sí me costó fines de semana, me costó esforzarme, fueron muchos desvelos, pero siento que vale la pena, y no solo por el premio sino porque es algo que iba a aportar a mi vida académica y a mi vida laboral”, apunta.

Decisión

Curiosamente Mildred no pensó estudiar ingeniería civil. De hecho, ni siquiera pasó por su mente pues lo que ella quería era arquitectura hasta que un maestro de segundo de la preparatoria le comentó que por qué no intentaba ingeniería civil, dado que era muy hábil en matemáticas.

“Yo decía que no y hasta que estaba peleada con las ingenierías. ¿Por qué? Probablemente miedo o temor, pero me quedó la espinita con lo que me dijo el maestro y me puse a investigar sobre la carrera”, dice la joven, quien supone que su miedo se debía a que en dicha carrera uno tiene que ser muy analítico y donde un error puede traer consecuencias grandes.

Habilidad

Pero investigando descubrió que arquitectura no era para ella porque no era ni tan creativa ni hábil para dibujar. “Me percaté que sí tenía el perfil para ingeniería y eso me animó y la verdad hoy en día no me arrepiento, y cuando veo lo que hacen los arquitectos me doy cuenta de que me gusta más lo que hago”, indica.

En un salón con compañeros en su mayoría varones (de treinta solo había entre seis y cuatro mujeres dependiendo del semestre), Mildred se destacó desde los primeros años y sus mismos compañeros la felicitaban por sus logros. “Al final de cuentas entre todos nos apoyábamos”, dice la joven para quien la ingeniería civil es una carrera que ayuda a la sociedad a vivir de manera más cómoda y a cubrir las necesidades.

El Premio Proser no es el primero que recibe, de hecho, ha obtenido reconocimientos de excelencia desde que estaba en la primaria “Gabriela Mistral”, y lo mismo en la secundaria “Leandro Valle” y la Preparatoria 2 de la Uady.

Familia

“Todo eso se lo debo a mi mamá. Cuando estaba chiquita ella nos ponía a estudiar y nos ponía exámenes y si nos salía algo mal nos decía que repitamos todo. Eso se me quedó y hoy, cuando estudiaba y veía que algo no quedó, empezaba otra vez”, señala.

Aunque también admite que algo que la caracteriza es la perseverancia y echarle ganas a los estudios. “La verdad me gusta hacer las cosas bien y dar mi mejor esfuerzo siempre en la medida que pueda”.

Ahora, recién graduada, la joven está consciente que ha llegado el momento de trabajar y seguir adquiriendo experiencia antes de tomar un posgrado ya sea en construcción, administración de proyectos o estructuras.

Mildred es hija de Francisco Rivero Rodríguez y Mildred Pérez Baqueiro, y es la segunda de tres hermanos: Francisco (el mayor, que falleció hace poco en un accidente) y Daniel. Mildred es la primera ingeniería de su familia.— Iván Canul Ek

Egresada Galardón

Comienzo

El premio se entregó por primera vez en 2003 por iniciativa del ingeniero Raúl Ancona Riestra (ya fallecido), quien le platicó al entonces director de la facultad de Ingeniería, Antonio González Fajardo, la idea de premiar al mejor estudiante de la carrera.

Agradecimiento

“Es una manera de agradecer por lo que la facultad hace por nosotros, la preparación que nos da y mantener el vínculo”, señala el ingeniero Carlos Ancona Riestra, director general de Constructora Proser, donde mañana a las 10 horas se hará la entrega del premio.