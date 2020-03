Clamor por las que no están

Miles de mujeres participaron en la marcha feminista

“Con el panorama que se vive en el país, en realidad no hay mucho qué celebrar en el Día Internacional de la Mujer”, comentaron asistentes a la manifestación y marcha de ayer por el 8 de marzo.

Pero sí que se debe destacar la unión, la empatía y el coraje con el que más de cuatro mil mujeres se convirtieron en el grito de las que ya perdieron la voz.

Mérida fue ejemplo de ello con la marcha feminista que se realizó ayer en Paseo de Montejo en la que niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad se acompañaron durante cuatro horas con la esperanza de crear conciencia, conseguir justicia y sobretodo educar a las nuevas generaciones para dejar atrás los feminicidios, la violencia de género, el machismo, el acoso y demás factores que causan tanto daño, indignación y dolor.

Reconocer en la caminata a estudiantes, maestras de todos los niveles de educación, doctoras, periodistas y niñas que no pasaban de los siete años aumenta la esperanza de un México en el que nada ni nadie sea capaz de callar a una mujer. En el que se anhela vuelvan a tenerse motivos para celebrar cada 8 de marzo, y que ya no sea para recordar que una mujer muere cada dos horas en América Latina.

“Las niñas no se tocan”, “Ni una menos, vivas nos queremos”, “No nací mujer para morir por serlo” no solo eran frases que se leyeron en las pancartas sino el anhelo de quienes conforman el movimiento feminista.

Lo que sucedió no solo en Mérida sino en todo el mundo fue un llamado a la sociedad para dejar la indiferencia; un alarido de desesperación para que no haya más muertes; un grito por las que no están, las que están y las que vienen. Las participantes demostraron que les han quitado mucho, menos el miedo y que juntas son más fuertes.

No se trata de valentía para enfrentarse a todo sino de ser libres y que la lucha lleve a alcanzar ese día en el que camino a casa no haya ningún peligro al acecho simplemente por ser mujer.— Gloria Alejandrina Montero Leal

