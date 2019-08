Milperos mayas avanzan

Han desarrollado semillas de maíz de forma exitosa

Campesinos milperos de las comunidades mayas de Yucatán han logrado desarrollar variedades de semillas de maíz con diversos ciclos de cultivo, que les han permitido enfrentar exitosamente prolongadas temporadas de sequía y temperaturas extremas.

Uno de los líderes de este proyecto, Bernardino Canul Xix, explicó en una entrevista con la agencia Notimex que en ese grupo de semillas destacan tres variedades de maíz: una de ciclo corto, otra de ciclo intermedio y otra de ciclo largo.

La de ciclo corto tiene un periodo de dos meses entre la siembra y la producción; la intermedia de entre dos meses y medio y tres meses, y la de largo plazo hasta cuatro meses y medio.

Eso permite tener opciones para la siembra exitosa del maíz y enfrentar de mejor manera la ausencia de humedad que cada año muestra ciclos irregulares, explicó.

Además, milperos de la comunidad de Xoy han estado trabajando con dos variedades creadas en ese sitio, conocidas como “Nal Xoy” en su variedad blanca y amarilla, que también han mostrado un muy buen desempeño a pesar de la ausencia de humedad, añadió.

“La realidad es que el cambio climático sí nos está afectando y esas semillas se han convertido en una herramienta importante para hacerle frente, además de promover la observación de la naturaleza (animales y plantas) y el intercambio de información entre milperos”, señaló.

Aclaró que no es que no haya lluvias, sí las hay, pero dispersas y no llueve de la misma manera en todo el territorio, según indicó el informante.