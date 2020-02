Misión: aminorar el sufrimiento

Celebran los 110 años de la Cruz Roja Mexicana

El 21 de febrero de 1910 el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, reconoció oficialmente a la Cruz Roja, mediante el decreto 401.

Ayer la institución cumplió 110 años de ofrecer asistencia humanitaria a la nación; tuvo sus inicios en el norte del país, cuando en ese entonces las lluvias dejaron a parte de la región con inundaciones.

Una brigada salió de Ciudad de México rumbo a la zona afectada, llevando víveres y ayuda a los damnificados.

Desde entonces la institución está en los episodios importantes y de catástrofe de la República, como la misma Revolución Mexicana, en 1910; la explosión en San Juanico Ixhuatepec, en 1984; el terremoto de 1985 y los sismos de 2017, siempre actuando de manera imparcial, sin distinguir religión, raza, creencias políticas, nivel social, etcétera.

Actualmente la Cruz Roja es más reconocida por los servicios de emergencia en accidentes, pero es mucho más que eso, dijo Fernando Estrada Novelo, coordinador de socorros de la Cruz Roja delegación Yucatán y voluntario desde hace 30 años.

La principal labor de la institución, dijo en entrevista con Megamedia, es aminorar el sufrimiento de la gente y tiene programas y actividades destinadas a cumplir esa labor, como el área de “Desastres”, que presta auxilio humanitario a gente necesitada de ayuda a consecuencia de sismos, huracanes, explosiones, inundaciones, etcétera.

¿Qué significa para usted la Cruz Roja?, se le preguntó a Estrada Novelo.

Es un estilo de vida. La Cruz Roja es una institución que me ha permitido ver la vida de manera diferente, yo no me veo sin la Cruz Roja, respondió.

Luego recordó sus inicios, cómo después de ver un anuncio en el Diario de Yucatán decidió acudir a la base de la calle 68 para inscribirse a un curso de formación de socorristas, en 1990; también recordó el dolor que sintió en un servicio que marcó su caminar por la institución.

Fue un accidente en Circuito Colonias con calle 50. Era noviembre y estaba la Feria Xmatkuil. Nos llamaron a la cinco de la mañana por un accidente. Una camioneta familiar había chocado con un camión materialista y había dos niños lesionados, tenían mucho dolor por sus lesiones; el niño tenía explosión de masa encefálica y me dolió mucho su sufrimiento, dijo.

Después, en la base, viene la catarsis, desahogar, sacarlo para que no te afecte emocionalmente.

En ese momento los compañeros se vuelven importantes, se vuelven familia por el ambiente de camaradería que impera. Tienes que aprender a enfocar esas experiencias, no te puedes anclar o no vas a poder enfrentar otras situaciones.

El coordinador consideró que los paramédicos no son “ángeles”, sino personas que tiene la oportunidad de ayudar a otras y que apenas son el primer eslabón en la ayuda para alguien que sufre.

Es cierto, tenemos la oportunidad de ayudar y salvar vidas, pero debemos de tener los pies en la tierra, dijo.

En Yucatán, la Cruz Roja tiene presencia en Mérida, Tizimín, Ticul, Hunucmá, Progreso, Tekax y Motul; cuenta con 155 paramédicos que atienden en promedio 880 servicios al mes y han participado en diferentes operativos de asistencia humanitaria, los más recientes fueron los del sismo de 2017 y la erupción del volcán de fuego de Guatemala en junio de 2018.

Humanidad, independencia, universalidad, voluntariado, neutralidad, imparcialidad y unidad son los siete principios fundamentales de la institución a la que Estrada Novelo no cambiaría por ninguna otra.

“Considero que estoy donde debo de estar”.— Gabriel Chan Uicab

Presencia

En Yucatán, la Cruz Roja Mexicana tiene presencia en los siguientes municipios:

Municipios

Mérida, Tizimín, Ticul, Hunucmá, Progreso, Tekax y Motul.

Paramédicos

Cuenta con 155 paramédicos que atienden en promedio 880 servicios al mes y ha participado en varios operativos de asistencia humanitaria, los más recientes fueron los del sismo de 2017 y la erupción del volcán de fuego de Guatemala en junio de 2018.

