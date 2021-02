Misión Rescate México dice “No” al regreso a clases en México

Peticiones a la titular de la SEP por la pandemia

La agrupación Misión Rescate México (MRM) hizo un llamado a la nueva secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, a no dejarse presionar para realizar el retorno a clases presenciales, pues considera que no está garantizada la seguridad de los maestros y los alumnos, ante el incremento de casos de coronavirus en el país, ni existen las condiciones para hacerlo en muchas escuelas.

Asimismo, hizo un llamado para que en vez de pensar en un regreso a las aulas, la SEP resuelva la desigualdad digital y de infraestructura, a fin de realizar un cambio en el sistema educativo nacional que ofrezca los apoyos económicos que se necesitan para que los alumnos puedan desarrollar todas sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales.

También pidió no olvidar el esfuerzo que los maestros realizan en esta etapa de clases virtuales, pues se las han ingeniado para atender debidamente a los alumnos, “muchos de ellos innovando y creando nuevas formas de aprendizaje a pesar, incluso, de los pormenores que tuvieran que pasar por la tecnología”.

Misión Rescate México reconoció la labor de los padres de familia, que asumieron el compromiso de impulsar el proceso educativo y que, junto con el maestro, sacan adelante el ciclo escolar de millones de alumnos.

La postura de MRM, que agrupa a diversas asociaciones de maestros y padres de familia del país, fue dada a conocer ayer en una rueda de prensa virtual, encabezada por Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros y coordinador nacional de MRM en la tarea de propuestas.

Tres representantes de las asociaciones participantes, Nallely Parra (Alianza de Maestros Tijuana), Laura Gurza (Unión Padres de Familia de Chihuahua) y Teresa Paulino (Alianza de Maestros Guanajuato) leyeron la postura de la MRM.

El comunicado destaca que se necesita un regreso que garantice la salud y la vida de toda la comunidad educativa, lo cual consideran que en este momento no puede garantizarse.

Aumento de casos

Igual detalló sobre los incrementos de casos y muertes por Covid-19 en el país de noviembre a la fecha, el sobrecupo en los hospitales y cuestionó el cambio de semáforo en algunas entidades, que dejó de ser rojo, pese a los aumentos en las cifras de contagios y fallecimientos.

Ante esto, indicaron que: Compartimos plenamente la preocupación de las autoridades por una educación de excelencia, pero como ya lo hemos expresado con anterioridad: reiteramos que el regreso a las clases sea cuando se tengan las condiciones adecuadas que garanticen la salud de todos los maestros y alumnos del país, indicó.

Le pedimos a la nueva titular de la SEP no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa. Su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, sino hacer que la educación sea la base para un México mejor, subrayó.

Existen varias voces que desean el regreso presencial a las aulas, ya que según dicen los alumnos no están aprendiendo en la modalidad virtual, pero se olvidan del esfuerzo que están realizando miles de maestros por llevar sus clases en distintas formas y medios a los alumnos, muchos de ellos innovando y creando nuevas formas de aprendizaje, agregó.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

La agrupación expresó que, además de impulsar la educación, se debe cuidar la salud de todos, razón por la que “no es solo fiarse de un semáforo, es reconocer y conocer la realidad que vivimos y cuidar a los alumnos y a los maestros”.

Luego pidió a la titular de la SEP que considere el trabajo de muchas instituciones de la sociedad civil que están colaborando para que la educación en México salga adelante.

“Tiene usted en la sociedad civil organizada un aliado a favor de la educación. Necesitamos garantizar que las clases presenciales sean el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa, donde la fraternidad y el cuidado del uno por el otro sean parte del aprendizaje de esta nueva generación de maestros, alumnos y padres de familia, todos en vida y con vida”.

Carlos Aguirre destacó que les preocupa el tema de la calidad educativa, pero tanto maestros como padres de familia están haciendo un gran esfuerzo para apoyar en este sentido.

Al respecto Eleazar García, del MRM Durango, señala que los maestros están llegando a los niños con mecanismos innovadores, pero hay una tarea pendiente del gobierno federal en cuanto a infraestructura, y es fundamental que el gobierno invierta en este tema para que todos los alumnos tengan acceso a internet.

Guadalupe Caro, de la Unión Nacional de Padres de Familia de Torreón, resalta el caso de los semáforos estatales, pues asegura no se debe emitir un semáforo generalizado para un Estado, sobre todo en el caso de entidades grandes como la que habita, donde hay zonas que deben estar en rojo.

Esta situación, destaca debe tomarse en cuenta por las autoridades, pues las condiciones de cada municipio y escuela son distintas. Son condiciones particulares y así deben ser evaluadas a la hora de tomar una decisión respecto al regreso a las aulas.

Clases Postura

Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros, también dijo lo siguiente:

Adecuado, pero insuficiente

Vacunar a los maestros es una medida adecuada, pero no suficiente para garantizar la salud, pues se necesitan otras condiciones y elementos para garantizar la vida en este contexto.

Modalidad virtual

Por ello piensa que el regreso a clases presencial no es una opción adecuada en el corto plazo, sino que se debe terminar el curso escolar en la modalidad virtual, e incluso iniciar el ciclo escolar siguiente en estas mismas condiciones porque, de acuerdo con los expertos, la pandemia seguirá muchos meses más.

En 2022

No descartó incluso que las clases deban seguir siendo virtuales en los inicios de 2022.