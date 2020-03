Misión solidaria

Desde hace años apoya en comedor para los mayores

Una de las preocupaciones mayores y de todos los días de Adda Luz González Huchim es que no les falten “los frijoles” a las 67 personas que atiende el comedor “Bajo la mirada del Señor” de la parroquia Corpus Christi, en la colonia Bojórquez.

Esta obra atiende a los adultos mayores, y enfermos de escasos recursos y abandonados de las colonias Bojórquez y Madero. El comedor se fundó hace cuatro años por iniciativa del presbítero Roger Castilla Segura, párroco de esta comunidad.

Adda González se sumó a esta invitación y es la coordinadora de este servicio que se brinda de lunes a viernes.

Con 47 años de edad, es esposa, madre, vecina de la colonia Bojórquez y participante activa en la comunidad parroquial desde hace mucho tiempo.

Ella compartió que cuando el padre Castilla comenzó a hablar de las experiencias vividas en otras parroquias, con fundación de comedores y la idea de crear uno en la parroquia, sintió ánimo por hacer algo por los demás.

Tengo tiempo suficiente y en lugar que esté en mi casa sin hacer nada decidí participar, relató. Siento que ese amor me nació de la experiencia de haber atendido a mis papás.

Cuando el padre dijo que era para adultos mayores mi inquietud fue más grande, subrayó. Luego reiteró que en este servicio no hay sueldo y el pago viene de Dios.

Con la salud de mis hijas, con el trabajo de mi esposo y con mi salud siento que estoy muy bendecida, dijo.

Adda González subrayó que se siente muy bonito ayudar a los demás y lo seguirá haciendo hasta que Dios quiera. Detalló que en la actualidad reparten 67 comidas.

Mi mayor preocupación es que no haya, que no se complete o que el frijol no alcance. Dios provee para el siguiente día, aseguró.

Asimismo, indicó que gracias a Dios han respondido establecimientos de la colonia para colaborar, como es el caso de molinos, fruterías, tiendas que les dan descuentos porque saben que es para el comedor, entre otros.

A veces ponemos de nuestra bolsa para que dé la comida, comentó.

Después señaló que otra de sus actividades es la participación en el grupo de folclor Lolha, con el que participan en kermeses en iglesias.— Claudia Sierra Medina

Hay que preocuparnos no solo de nuestra familia, sino de las necesidades de otras personas. Bajo la mirada del Señor estamos toda la vida, añadió Adda González.

Ayuda Colonia meridana

En el comedor de la parroquia Corpus Christi, en la Bojórquez, colaboran 26 personas.

Guisos

El menú incluye platillos como frijol con puerco, lenteja, puchero, pollo adobado, chilmole, escabeche, entre otras comidas yucatecas y “bien hechas”, con sazones de diferentes cocineras, indicó la coordinadora del comedor.

Carencias

Adda González invitó a personas a hacer un apostolado con el tiempo que tienen. “A veces están en la casa sin hacer nada y hay gente que los necesitan de verdad, muchos están necesitados no solo de comida, sino que los escuchen, quieren compañía, plática”.

Síguenos en Google Noticias