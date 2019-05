Mitos de la tercera edad

Pueden hasta los 100 años vivir la sexualidad, dicen

“¿Qué pasa cuando hablamos de adultos mayores?”, preguntó, ante numeroso auditorio, la psicóloga Alma Eugenia Rosado Acevedo, directora del Centro Educativo Ecología Mental.

Y las respuestas no se hicieron esperar: “Que ya está grande”, “que ya no puede”, “que tiene achaques”, “que ya no sirve”.

“Pues bien, todos esos son mitos y prejuicios en torno al adulto mayor”, subrayó la profesional después de oír esas expresiones, en el marco de una plática con el tema “Sexualidad en el adulto mayor: mitos y prejuicios”.

El evento formó parte del desayuno quincenal de la Asociación de Jubilados y Pensionados Sinergia con Sentido, que en esta ocasión fue más concurrido que los anteriores.

Antes de la plática se realizó un homenaje por el Día de la Madre —que incluyó las actuaciones del coro de la asociación civil y de un mariachi— y se cortó un pastel para festejar a los socios que cumplen años en este mes.

Previo a su exposición, la tanatóloga y maestra en consejería de la sexualidad realizó ejercicios de gimnasia con los presentes, a modo de estimulación cerebral.

Y más adelante, durante la plática y en el marco de los mitos y prejuicios, subrayó: “Nosotros podemos tener una vida sexual activa hasta los 100, 102 ó 104 años, tanto hombres como mujeres”.

“Cuando escuchan sexualidad, ¿qué les viene a la mente?”, preguntó.

Las respuestas fueron desde “el chaca chaca” hasta “una noche romántica” y otros conceptos, y la sexóloga indicó que esos términos ratifican los prejuicios en torno al tema, porque la sexualidad no solo implica relaciones sexuales sino que aborda una condición inherente al ser humano. “Desde que nacemos hasta que morimos somos gente sexuada”, dijo.

“Hay quienes dicen: ‘No les hables a los niños de sexualidad, se las vas a despertar’. ¡No! La sexualidad no se despierta ni se duerme, la tenemos desde que nacemos”, enfatizó.

Reforzó esos conceptos con unas diapositivas, en los que se describió la sexualidad, y recalcó que ésta se va desarrollando en las personas en la forma en que se comportan y se relacionan con los demás, en las emociones y en las características físicas.

Sobre los mitos y prejuicios acerca de la sexualidad en los adultos mayores citó que uno de los más mencionados es que la menopausia significa el fin de la vida sexual de las mujeres, cuando hay teorías que apuntan a que éstas tienen su mejor etapa en ese período.

También se refirió a los señalamientos de “viejo rabo verde” que se formulan contra adultos mayores que tienen vida sexual activa y dijo que son injustificados. Tampoco hay sustento, apuntó, a las versiones de que en la vejez se pierde interés por el sexo y que son desviados los adultos mayores que cometen prácticas que se consideran propias de jóvenes.

Otro mito, añadió, es que el único motivo de los adultos mayores para interesarse sexualmente en una persona es el deseo de no estar solo. Lo es también la versión de que son tan frágiles físicamente que la actividad sexual podría dañar su salud, o que no pueden atraer a nadie “por el hecho de ser ancianos”.

Son simplemente mitos, indicó la psicóloga.

Y reiteró que cualquier persona puede tener vida sexual hasta los 100, 102 ó 104 años, pues es algo en lo que entran en juego también las emociones, los ojos, etcétera.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Adultos mayores Mitos

Otros conceptos de una plática sobre la sexualidad en los adultos mayores.

Grande error

La psicóloga Alma Eugenia Rosado Acevedo, directora del Centro Educativo Ecología Mental, indicó que es un error pensar que la calidad de la vida sexual en los adultos disminuye después de los 60 años. Y enfatizó: “No es solo la sexualidad, es la manera como vives tu vida”.

Simples versiones

La profesional también dijo que entre los mitos que más daño han causado están los que afirman que la menopausia marca el fin de la vida sexual de las mujeres y que son “viejos rabo verde” las personas que siguen desarrollando una vida sexual activa a edad avanzada. Ni una ni otra versión tienen sustento, apuntó, pues hay teorías que indican que las mujeres tienen una sexualidad más plena en ese período. También señaló que una relación de este tipo no se limita a los órganos sexuales.