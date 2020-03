Mitos y verdades sobre la esquizofrenia

La esquizofrenia puede ser leve o grave —un experto

“En Yucatán tenemos dos graves problemas de salud mental: la depresión y la psicosis”, informó el doctor en Psicología José Paulino Dzib Aguilar, responsable del Laboratorio de Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

La esquizofrenia es un trastorno psicótico, explicó, y los trastornos mentales se ponen en categorías. Unos son los de personalidad, que se diagnostican a partir de los 18 años y son para toda la vida. Son aquellas personas que creen que los están persiguiendo, pueden no bañarse o lavarse las manos muchas veces. Es el trastorno obsesivo-compulsivo.

También precisó que la esquizofrenia, de la que se ha hablado en los últimos días por lamentables hechos acontecidos en la comunidad, forma parte de los trastornos psicóticos, con los cuales se pierde contacto con la realidad, se vive como en un mundo alterno, y dentro de la psicosis se tiene a la esquizofrenia, que es algo como la mente partida.

“Hay tres características básicas que presenta: lenguaje desorganizado, como tuvo al momento del juicio esta persona que mató a sus familiares. Otra es que tiene alucinaciones, puede escuchar o ver cosas que no hay, sentir u oler esas cosas. La tercera es la catatonia, que la gente se pone rígida. Puede estar en una posición por minutos o por horas”.

El especialista explicó que puede ir desde lo más leve hasta lo más grave, y cuando es muy grave requiere que se hospitalice.

Luego dijo que este es un trastorno hereditario, pero si los esquizofrénicos fueran tan violentos u asesinos ya habrían matado a todo Yucatán, porque 40% de nuestra población tiene trastornos psicóticos. “Somos una población con fuerte carga genética, pero no estamos totalmente desajustados. Esto termina siendo leve”.

El 92% de la población mundial carcelaria es como nosotros, dijo. Solo entre el 6 y el 8 por ciento de las personas recluidas en ellas son esquizofrénicos o psicóticos.

Dzib Aguilar, quien también es doctor en Análisis Psicológico de los Problemas Sociales por la Universidad de Granada España, explicó que cuando la gente pierde el contacto con la realidad, vive en un mundo alterno y no puede diferenciar entre su pensamiento y lo que está pasando.

La esquizofrenia forma parte de la psicosis, que incluye también los delirios serotomaniáticos (de persecución), o psomatomorfos (de grandeza), precisó.

Por ejemplo, indicó que el 70% de las mujeres que acaban de dar a luz tienen un trastorno depresivo y algunas de ellas llegan a trastornos depresivos psicóticos. Eso es totalmente hormonal y no tiene nada que ver con la herencia.

“Tenemos que romper ese mito de que quienes cometieron delitos son esquizofrénicos. Un dato relevante es que muchos son esquizofrénicos y no cometen delitos, unos cometen delito y no están en su brote psicótico; es decir, tiene psicosis pero en el momento en que cometen el delito no tienen la crisis de esquizofrenia”.