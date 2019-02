Modifican el plan de subsidios al transporte urbano

“La tarifa va a bajar”

El gobernador Mauricio Vila Dosal cambió el esquema de apoyo al servicio de transporte urbano de Mérida, afirmó que no autorizará ningún alza al pasaje en este año, sino todo lo contrario, dispuso una reducción de 50 centavos al boleto de adulto y tarifa social a partir del sábado 16 próximo.

El gobierno anterior daba un apoyo de $16 millones mensuales como subsidio a los concesionarios del servicio, dijo. Entregaba el dinero en función del número de autobuses y minibuses que tenía cada empresa. Pero este esquema cambiará a partir del 16 de febrero porque ahora el recurso de apoyo se entregará de acuerdo con el número de usuarios que utilicen las unidades del transporte masivo.

También informó que a partir del sábado 16 la tarifa de adulto que es de $8 bajará a $7.50 y la tarifa social de $3 quedará en $2.50. Los camiones con aire acondicionado bajarán su tarifa de $8 a $7.50.

Por primera vez, el gobierno pagará el boleto por las personas con alguna discapacidad, que continuarán viajando en forma gratuita. Con ello garantiza que las unidades den parada a ese grupo social.

Las empresas concesionarias que se sumaron a este nuevo plan son la Alianza de Camioneros de Yucatán, Unión de Camioneros de Yucatán, Minis 2000 y Rápidos de Mérida, cuyos directivos Javier Arturo Rodríguez Berzunza, Raymundo Vargas Cruz, Rafael Canto Rosado y Daniel Aguiar Saidén, estuvieron junto al gobernador con el rostro serio y en silencio, y sin refutar esta nueva disposición.

Vila Dosal informó que esas cuatro empresas representan el 92 por ciento del número de unidades del transporte urbano y los felicitó por sumarse a este esquema solidario a favor del usuario que gasta hasta un 50 por ciento de su ingreso familiar en este servicio.

También hizo un llamado a las otras empresas, entre ellas el Frente Único de Trabajadores del Volante, para que sean solidarios con sus usuarios y se sumen a este nuevo esquema.

El gobernador calificó de inédita, de histórica esta medida, y destacó que es una forma de hacer las cosas de manera diferente a otros gobiernos, que por una u otra razón no habían resuelto este problema.

Deuda histórica

“Sin duda, hay una deuda histórica con los usuarios del servicio de transporte público de Mérida porque siempre les pedimos que paguen más y les ofrecen mejoras que no llegan”, señaló. “Creo que es momento de saldar esa deuda y este gobierno dará nuevas soluciones a viejos problemas. Los beneficios para el usuario son primero y por eso, como gobernador, he tomado la decisión de que no habrá alza alguna a las tarifas de transporte público en 2019, sino que, por el contrario, por primera vez en la historia la tarifa del transporte público de camiones de Mérida va a bajar”.

Esta reducción, según considera, incentivará el uso del transporte urbano de Mérida, será un ahorro para las familias, para estudiantes, adultos mayores, amas de casa y personas que vienen a la ciudad por cuestiones de trabajo.

“El apoyo al transporte no es un cheque en blanco”, advirtió. “En esta nueva relación, los apoyos dependen del número de usuarios y éstos podrán exigir con mayor fuerza un buen trato y mejor servicio”.

El gobernador también anunció que el transporte público debe ir para adelante, nunca más ir en retroceso y trabajará en un plan a mediano plazo para que el servicio mejore y los empresarios tengan condiciones de certeza para su actividad.

“Hoy damos este primer gran paso, pero la meta a mediano y largo plazo es que los yucatecos tengan un verdadero sistema de movilidad que les permita llegar a sus hogares o trabajos de manera segura, cómoda y puntual”, adelantó.

Se le preguntó de dónde saldría el dinero para el pago de este apoyo y reveló que la administración pasada daba un subsidio o apoyo de $16 millones a los permisionarios. Ese mismo dinero asignado se continuará dando, pero ahora no por unidad, sino por el número de usuarios que usen el servicio.

Sobre la forma de control del boletaje, informó que prácticamente el 80% u 85% de las unidades de transporte público cuentan con algún tipo de tecnología que permite medir el ingreso de usuarios. Y uno de los trabajos del director de la Comey, Aref Karam, es concentrar toda esa información para generar la información que hoy no tienen. Por ejemplo, no tienen datos precisos y fidedignos de cuánta gente usa el autobús urbano, cuáles son las rutas más utilizadas, pero con este esquema forzosamente tienen que acopiar esta información para que den el subsidio por usuario.

Vila negó que esta medida tenga tinte político y reiteró que es un acto de justicia, un esfuerzo para mejorar el transporte urbano devolviendo el poder al ciudadano y de brindar certeza.— Joaquín Chan Caamal

“Lo que estamos haciendo en este momento es intentar ordenar y sentar las bases de lo que debe ser, a mediano y a largo plazo, el sistema de transporte público en Yucatán”, subrayó el mandatario.

Transporte en Mérida

Cuatro permisionarios del servicios de transporte se sumaron a esta medida.

Agrupación

Aref Karam Espósitos, titular de la Comey, informó que en esta primera invitación no consideraron al FUTV porque su sistema no es transporte masivo, sino colectivo por medio de camionetas Van, pero se sentarán con sus directivos para incorporarlos.

Eficiencia

Por su parte, Rodríguez Berzunza dijo que el grupo de permisionarios está de acuerdo con este esquema, es correcto este apoyo al usuario y se suman porque la Alianza siempre se ha sumado desde hace 88 años a las políticas del gobierno y porque sus clientes es la más necesitada de la ciudad. “Este sistema no será un premio a la ineficiencia, sino a la eficiencia”, remató el empresario.