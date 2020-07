Módulos del INE reabrirán

A partir del 3 de agosto se pueden recoger las micas

Con cambios de consideración en su sistema de operar, empezando porque al principio solo funcionarán por citas para recoger credenciales antes tramitadas, a partir del lunes 3 de agosto próximo reanudarán sus actividades los ocho módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán.

Además ayer lunes se habilitó un micrositio en www.ine.mx para realizar el trámite, o a través del servicio telefónico de INETEL, llamando al 800-433-2000.

“A partir del 17 de agosto, en una segunda fase, se podrán atender diversos trámites vinculados a la credencial para votar, como inscripción de jóvenes al padrón para que obtengan su primera credencial, pedir una nueva por caducidad o pérdida de vigencia, una reposición por robo, extravío o deterioro del documento, el cambio de domicilio o solicitar la modificación de datos personales, entre otros”, dijo ayer Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del INE en la entidad.

Queda pendiente por echar a funcionar, en una fecha aún no determinada, los seis módulos itinerantes que recorren los municipios y comisarías, donde no tienen oficinas fijas para atender a los electores, añadió.

Por cierto, el funcionario anticipó que como parte de las nuevas medidas con las que trabajaran en esta nueva normalidad, cuando empiecen a operar los módulos móviles, quienes hagan sus trámites en éstos, ya no tendrán que esperar varios meses hasta que regresen a su comunidad, sino que podrán acudir a sus oficinas de las cabeceras distritales (Valladolid, Progreso, y Ticul) en el interior del Estado a recoger sus credenciales.

El vocal comentó que conforme mejoren las condiciones relativas a la pandemia por el coronavirus Covid-19, se retomará el servicio a través de los seis módulos móviles con que cuenta el INE en Yucatán y con los cuales se acude a las localidades a proporcionar el servicio de credencialización, conforme a un calendario de visitas que se establecerá y difundirá con toda oportunidad.

“Seremos estrictos, porque tenemos que serlo en el cumplimiento del protocolo de actuación, hay que entender que un protocolo de actuación no son recomendaciones, son disposiciones que se tienen que, no es para que alguien decida si lo cumple o no, porque en eso va la posibilidad de llegar a una operación con cero contagios o una operación de alto riesgo”, advirtió.

Balmes Pérez explicó que la reactivación de los módulos será el regreso paulatino a las actividades presenciales en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de la entidad, a fin de que en una primera fase la ciudadanía pueda acudir a recoger aquellas credenciales para votar solicitadas antes del 23 de marzo pasado.

“Lo que le vamos a pedir a la ciudadanía y vamos a ser muy exigentes también en ese sentido, es que la pequeña parte que les corresponde nos ayuden a cumplirla, ¿y cuál es esa pequeña parte? El uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura al ingreso de los inmuebles, usar gel antibacterial y hacer su cita”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Son cuatro elementos que no veríamos por qué algún ciudadano que desee acceder a un módulo no estaría en condiciones de cumplir y son: Primero, su cita programada; segundo, el uso de cubrebocas; tercero, medirle la temperatura antes de entrar, y cuarto, el uso de gel antibacterial”, insistió.

Preocupados por la seguridad de la ciudadanía el vocal ejecutivo informó que el Instituto estableció las medidas sanitarias y protocolos de actuación pertinentes para reabrir en forma segura los ocho módulos fijos de atención ubicados en Valladolid, Tizimín, Progreso, Mérida y Ticul, a partir del próximo día tres de agosto.

Como parte de las nuevas medidas y sistema de operación, es indispensable y estrictamente necesario que la ciudadanía solicite previamente una cita, para lo cual a partir del lunes 20 de julio se habilitará un micrositio en www.ine.mx, o a través del servicio telefónico de INETEL llamando al 800 433 2000.

Balmes Pérez recordó que en Yucatán está pendiente la entrega de 18,690 credenciales, en tanto que a nivel nacional la cifra asciende a cerca de un millón de micas, y aquellas personas que antes del 23 de marzo solicitaron una credencial en un módulo móvil, podrán acudir a recogerla al módulo fijo de la cabecera distrital que corresponda a su municipio, programando necesariamente una cita con anticipación.

Eliézer Serrano Rodríguez, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Yucatán, explicó que la estrategia y metodología para el reinicio gradual de actividades así como el protocolo de actuación y operación de los módulos se basan en indicaciones emitidas por un equipo que se creó por determinación de la Junta General Ejecutiva del INE denominado Grupo Estratégico INE-C19, asesorado por un Grupo Consultivo integrado por cinco personalidades expertas en materia de salud, a fin de evitar contagios entre la ciudadanía y el propio personal del Instituto.

Las medidas como ya se dijo antes, son el uso obligatorio de cubre bocas para todo el personal, lavado frecuente de manos, instalación de láminas protectoras de acrílico en todas las estaciones de trabajo o ventanillas de atención, desinfección de superficies de contacto, equipos y dispositivos al concluir la atención de cada ciudadano, limpieza y desinfección de los espacios de módulos antes del reinicio de actividades; el personal de módulos que esta dentro de los denominados “grupos vulnerables de riesgo” se incorporará en otro momento a sus actividades.

El Instituto implementará todas las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por el virus SARS-CoV-2, por lo que para atender debidamente a la ciudadanía es estrictamente indispensable que se acuda al módulo con cita previa, el uso obligatorio de cubrebocas, mantener la sana y debida distancia entre personas, permitir la toma de temperatura con termómetro infrarrojo y el uso de gel desinfectante antes de ingresar al módulo.

Las personas deberán de acudir solas, no se permitirá ingresar con familiares o amistades, salvo aquellos casos justificados en los que se requiera asistencia o apoyo por cuestiones de movilidad.

