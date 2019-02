Molestia contra el gobierno

Burócratas que fueron despedidos realizan protesta

Con pancartas en mano, cerca de 50 personas reclamaron al gobierno del Estado sus respectivos despidos, según ellos injustificados, que sufrieron con el cambio de administración.

Que el despido sea conforme a ley, con nuestra liquidación, no pedimos nada más allá de la ley, dijo uno.

Los quejosos gritaron consignas contra el gobernador Mauricio Vila Dosal, a quien acusaron de mentirles porque, señalaron, cuando los despidieron les dijeron que sus puestos desaparecerían, pero esos cargos ya los ocuparon otras personas.

Después de varios minutos, una comitiva de cinco representantes entró al Palacio de Gobierno para que la atendieran. Los quejosos anticiparon que no se irían hasta que los escucharan, de modo que la Policía Municipal cerró la calle 61 con 60 para prevenir accidentes.

Queja contra la Fiscalía

Al mismo tiempo y a unos metros de ellos estaban familiares y amigos de la pareja conformada por Yusef Memery y Alejandra Navarrete, quienes viven un vía crucis luego de que fueron despojados y estafados cuando rentaron una casa en Polígono 108.

La pareja indica que la FGE no realiza su trabajo como debe, pues a pesar de que ya colocó sellos de aseguramiento en la vivienda, un par de personas llegó y sacó una maleta, aun estando la propiedad custodiada por agentes de la SSP.

Los vecinos detuvieron a las personas y solicitaron ayuda al 9-1-1, pues los policías que estaban en el lugar indicaron que no podían hacer nada; la pareja decidió interponer una denuncia por robo; no obstante, su queja no fue aceptada en la FGE.— Gabriel Chan Uicab

Ofrecimientos

Durante su protesta frente al Palacio de Gobierno, Yusef Memery y Alejandra Navarrete fueron acompañados de amigos y familiares. Más tarde fueron recibidos por una funcionaria y les agendaron una cita para hoy a las 2 de la tarde con el fiscal general, quien les daría pormenores del caso; además, les prometieron tomar acciones contra los servidores públicos que no les aceptaron la denuncia.