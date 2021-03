Morena considera “fuera de lugar” reciente fallo del INE

El líder estatal dice que todavía no hay candidatos

En Morena Yucatán todavía no hay ni precandidatos, es totalmente desproporcionado y fuera de lugar que el INE descalifique y reporte la eliminación de candidatos, señaló Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena.

Eso es así, primero porque desde el principio se reportó al instituto electoral estatal que este partido no haría precampañas, y segundo, porque todavía están en espera de la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones y la dirigencia nacional, sobre quienes serán los candidatos, agregó.

El dirigente advirtió que si su dirigencia nacional hiciera alguna imposición o se presentase alguna situación irregular o perfil indeseable para la militancia en cuanto las candidaturas de su partido en Mérida o cualquier otro en Yucatán, la dirigencia estatal se deslindará de esos casos.

“Estamos en espera de la resolución de los acuerdos que tome la Comisión Nacional de Elecciones relativa a los candidatos y candidatas; no tenemos ningún informe”, afirmó.

Entrevistado sobre el anunció que hiciera el INE el pasado jueves en el sentido de cancelar el registro de cuatro de sus candidatos en Yucatán: Víctor Noh Perera, quien iba por una diputación, así como Marlene Martí Gio, Luis Gutiérrez Novelo y Luis Peña Homá, quienes buscan candidaturas por alcaldías, el dirigente de Morena lo consideró totalmente fuera de lugar.

“Hace ya más de un mes que enviamos nuestras propuestas de candidatos, a través de la comisión de elecciones y, ahí no han dado información, no se ha comunicado a la militancia, a los simpatizantes quiénes son los candidatos, por lo tanto no tiene lugar la sentencia del tribunal, cancelan candidaturas que todavía ni se informado si serán los candidatos”, señaló.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El dirigente puntualizó que incluso, conversó con varios de los que aparecen ahí señalados con candidaturas canceladas, y al menos uno de ellos le dijo que ni siquiera en el facebook puso algo, no hizo absolutamente ninguna situación por la que pudiera ser castigada o sancionada.

“Estamos revisando la parte legal en lo que respecta a Yucatán, de lo que nos corresponde como partido estatal, para realizar alguna situación legal, ya sea una revisión, impugnación etc., lo que corresponda, para que esto se revoque por parte del INE”, informó.

Incluso Mex Albornoz comentó que por eso ni siquiera tienen fecha de cuando harán la inscripción de sus candidatos en Yucatán, “probablemente será en los próximos días, probablemente el día último el lunes 29 se tengan los datos finales y se haga el registro de todos los candidatos y candidatas”.

Respecto a la candidatura por la alcaldía de Mérida, también recordó que, ya se enviaron las propuestas, “el partido tiene las propuestas, desde el principio propusimos que sea un hombre, porque consideramos eran los mejores perfiles de los aspirantes y mejor trayectoria de los que han trabajado con la militancia y simpatizantes, informando, organizando asambleas, etc”.

El dirigente advirtió que, hay otros municipios reservados para mujeres, sin embargo la Comisión de Elecciones y el Comité Nacional tienen la última palabra, “si hubiera alguna imposición o situación irregular, algún perfil indeseable que no fuera bien visto por la militancia y simpatizantes, nos vamos a deslindar no solo en el caso de Mérida, también respecto a otros municipios”.

Por cierto, en cuanto a las manifestaciones como la de ayer en contra la senadora Verónica Camino, el presidente estatal se abstuvo de opinar, “ahí sí, me reservo mis comentarios, respetamos las actividades de nuestros militantes y simpatizantes de Morena, tienen el derecho de expresarse”.