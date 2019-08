Morena crece en la entidad

Su líder estatal: Somos la tercera fuerza política

Con unos 25,000 afiliados en Yucatán el presidente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Mex Albornoz, aseguró que a poco más de un año de las elecciones federales su partido se mantiene en crecimiento, al igual que el interés despertado entre la ciudadanía.

“La pasada elección nos dejó muy buenos resultados, pues nos consolidamos como la tercera fuerza política estatal al pasar de tener un diputado local en 2015 a cuatro en 2018, una bancada conformada por dos hombres y dos mujeres”, dijo.

También pasaron de tener dos regidores por la vía plurinominal a tener 21 en todo el estado, y se elevó tanto la votación que eso les permitió tener representación en los cabildos. En Mérida son cuatro regidores, dos hombres y dos mujeres.

“Tenemos en Kanasín, Umán, Hunucmá, Chocholá, Maxcanú, Peto, Cacalchén, Buctzotz, Tizimín, Chikindzonot, Tixcacaltuyub. La geografía de Yucatán se ha pintado de Morena”, dijo.

Mex Albornoz detalló que de gobernar un municipio, ahora lo hacen en tres: Hocabá, Temozón y Valladolid, que se repite la victoria de 2015. Cuentan con un diputado federal que llegó por la victoria que se tuvo en el Distrito III que es la mitad de Mérida, donde derrotaron a las “fuerzas políticas tradicionales”, al ganarle a Cecilia Patrón Laviada, del PAN.

“Es el primer diputado federal que tenemos por mayoría, ya habíamos tenido pero solo por la vía plurinominal”, recordó.

Sobre los afiliados a Morena en Yucatán, el líder estatal indicó que hasta el corte de noviembre de 2017 tenían 25,000 y esa cifra posiblemente no haya avanzado, así se ha mantenido porque se ha estado registrando a la gente de manera provisional; en todo 2018 y lo que va de este año no se está haciendo campaña de afiliación.

Esto se mantendrá así para el proceso interno porque en el Consejo Nacional se acordó que con el padrón de 2017 se realice el proceso interno que viene en noviembre, explicó, y ya los demás que se integraron de manera provisional aparecerán posteriormente como afiliados.

La nueva campaña de afiliación sería a fines de año o principios de 2020, añadió.

“En una reunión de Consejo Nacional en la que participé el domingo se pidió que haya un filtro en la afiliación, que seamos más cuidadosos para que los nuevos puedan participar sin que haya elemento de oportunista y agandalle respecto a los fundadores. Habrá integración, pero con filtros, entre ellos la formación política”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Expresó que ha crecido tanto el partido que ya no va a hacer tan fácil llegar sólo para obtener un cargo de elección popular, pues habrá más competencia interna.

“En 2018 hubo tres precandidatos a la alcaldía de Mérida, y se solucionó de manera política para que no haya molestia, pero en 2021 se espera que haya más aspirantes, lo mismo que en otros municipios y las diputaciones”, aseguró.

Sobre si se han afiliado funcionarios actuales en la estructura gubernamental, dijo no tener el dato de quiénes se han afiliado a Morena, pero recordó que en diciembre Joaquín Díaz Mena fue invitado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal para hacerlo de manera provisional.

“Llegó con un grupo de personas que se prerregistraron al partido, luego se tuvieron más afiliaciones provisionales de gente que llegó en 2018.

Indicó que el escritor Pedro Miguel, integrante del Instituto de Formación, dijo que había que abrir una primera etapa para los recién llegados, luego otra etapa para que sea un militante inicial, luego militante activo y eso se analiza, para fortalecer la militancia y no repitan los errores de otras organizaciones que se debilitan por no tener una militancia comprometida con la transformación social. “Necesitamos una militancia comprometida que llegue por convicción con la sociedad y no por los cargos”, expresó.

