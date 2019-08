Morena descarta a Ivonne Ortega

Ella es lo peor del régimen priista, dice su presidente

El presidente del comité directivo estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Mex Albornoz, descarta que este partido de izquierda acepte a la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco “porque nuestros simpatizantes y militantes la identifican como lo peor del viejo régimen priista, con prácticas de corrupción y malos oficios políticos”.

Entrevistado sobre los rumores y comentarios en redes sociales de que Ivonne Ortega pasaría a Morena, ahora que renunció al PRI después de una militancia de 29 años, el antropólogo Mex Albornoz dice tajante que su partido no la aceptaría, al contrario, la repudiarían.

“La renuncia de Ivonne al PRI es un síntoma de la descomposición de ese partido político, que ya se encamina a su desaparición”, señaló el presidente de Morena. “Su falta de credibilidad ha orillado al PRI a perder miembros de todo tipo. Esta renuncia de la exgobernadora de Yucatán es solo una estocada final. Además, ella no es bien vista ni en su propio expartido y en ese sentido ella decide anunciar su renuncia; es lo normal cuando en una organización ya no tienes cupo”.

Mex Albornoz ironizó con los argumentos de la renuncia de Ivonne Ortega sobre las malas prácticas que dice la hicieron perder en la elección interna a la presidencia nacional del PRI porque ella misma practicaba esas acciones antidemocráticas.

“Siendo ella una persona que practicaba lo mismo de lo que se dice víctima, todas esas herramientas y elementos que se vieron en el proceso interno del PRI son parte de la descomposición y putrefacción política de ese partido”, subraya. “Lo señala ahora, cuando ella misma ha incurrido en esas prácticas, según la información que tenemos y según los militantes del propio PRI. Pues bueno, la renuncia de Ivonne es ya prácticamente la crisis final del tricolor. Hay el planteamiento y se rumora que el PRI podría ser un partido satélite; desde nuestra perspectiva, el PRI está encaminado a desparecer”.

“En cuanto a la presencia de Ivonne en Morena, ella ha manifestado públicamente, en entrevistas, que no se va a ir a Morena, qué bueno que así sea porque aquí la militancia y simpatizantes no la aceptarían”, dijo. “La identifican como lo peor del viejo régimen, la identifican con prácticas de corrupción y de malos oficios políticos. Definitivamente, nuestros simpatizantes y militantes no la aceptarían, la repudiarían y qué bueno que no se viene a Morena. La ventaja que tiene Morena sobre el PRI es que es un partido limpio, ajeno a la corrupción y se ha construido con ciudadanos y ciudadanas ajenas a las camarillas, a los grupos y mafias políticas, que en otros partidos se han enquistado. Esa es la ventaja de Morena, además, del trabajo político de sus gobernantes que han dado la cara, han trabajado por el pueblo y el máximo ejemplo es Andrés Manuel López Obrador”.— Joaquín Chan Caamal

También se solicitó la opinión del presidente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional, Asís Cano Cetina, sobre la renuncia de la exgobernadora y si su salida representa alguna ventaja para ese partido, pero el dirigente no entró en detalles. Sólo dijo: “Es un tema que corresponde exclusivamente a la vida interna del PRI. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que cada instituto político tome. En el caso del PAN, estamos concentrados en la renovación de nuestras estructuras municipales en todo Yucatán, las cuales han transcurrido sin mayor sobresalto y viviendo nuestra democracia interna, orientados a fortalecer nuestra estructura y organización para ser una alternativa real y legítima para con los ciudadanos”.

