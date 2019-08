“Morena es ave de paso”

Les ganaremosen los próximos comicios —“Alito”

Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana porque les vamos a ganar en las próximas elecciones, afirmó Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche con licencia y aspirante a la directiva nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su visita a Yucatán en busca de apoyo del priismo local, apuntó que ni siquiera entre los integrantes del partido Morena se ponen de acuerdo, no tienen experiencia en el ejercicio del gobierno, hay mucha improvisación y son pésimos los resultados (de su gestión), pero los ciudadanos ya se están dando cuenta de eso.

¿Qué apoyo espera de Yucatán, la tierra de su principal adversaria (la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco)?, se le preguntó.

“Aquí estoy trabajando en Yucatán para ganar y vamos a ganar aquí, estoy trabajando con el priismo, con las y los priistas basado en el respeto, en la propuesta, el proyecto; estoy muy contento porque hemos tenido reuniones con diferentes actores, con la militancia priista, con la base priista yucateca, y creo que estamos trabajando en ello, en construir la unidad”, respondió.

“Estoy feliz de estar aquí, en Yucatán, y no tengo la menor dudad de que con el apoyo del priismo yucateco vamos a ganar contundentemente el próximo día 11 de agosto”.

Sobre los señalamientos de que apoyó y financió como candidato a la directiva estatal del PRI en Yucatán a Diego Lugo, aunque al final éste perdió, como si se tratará de una broma Moreno Cárdenas expresó sonriente: Noooo, mira, mira, luego ya ves qué inventan aquí mis detractores y opositores. Yo te puedo decir que tengo una gran relación con el priismo (yucateco) porque somos vecinos, somos hasta paisanos. Tengo muchísimos amigos en este gran estado de Yucatán, a quienes admiro, aprecio y respeto, pero así dicen no, al final del camino ellos tienen mi reconocimiento, mi amistad”.

Según el candidato, lo que sucedió fue que como era un gobernador del mismo partido que ellos (Diego Lugo y sus coordinadores), tenía relación con todos los actores políticos y cuando hay eventos en Campeche se les invita. “En este caso invité a un grupo de compañeros de partido que me fueron a visitar a Campeche un domingo, y fueron muchos amigos del partido de aquí, los recibí y les di un paseo en El Guapo, que es el carro de turismo que usamos, el tranvía, y bueno de ahí surgió”.

“Pero bueno yo soy muy respetuoso de la política yucateca, yo soy respetuoso, yo era gobernador del Estado y bueno el respeto al estado ajeno es la paz, y yo siempre seré muy respetuoso de la política yucateca y de los políticos yucatecos”, puntualizó.

De las dudas que en la CTM han señalado se pueda unir al PRI al final de esta contienda, por los fuertes ataques que hay entre los candidatos, evidenciando una fuerte división, el gobernador campechano dijo no estar de acuerdo con ello.

“Te diría algo muy importante, soy un político profesional yo hago política todo el día, soy 100% político y 1,000% priista, los políticos hacemos política, trabajamos para la construcción de acuerdos y consensos, yo he convocado, ustedes han dado puntual cobertura de ello, voy a convocar al trabajo del partido, a la unidad del partido. En el PRI todos somos importantes y nadie es indispensable. Estamos trabajando para unir al partido”, indicó.

En sus compromisos de campaña el candidato ofrece cero tolerancia a la corrupción, así que se le preguntó si para cumplir esto le pediría al expresidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores que rindan cuentas sobre las acusaciones que hoy se hacen en su contra, sobre todo por la llamada “Estafa maestra”.

Moreno Cárdenas respondió: “Hay que hablarlo con claridad, creo firmemente que para cualquier señalamiento legal y jurídico están los organismos correspondientes legales, constitucionalmente establecidos, para que quien haya cometido un delito o se le señale un delito rinda cuentas ante la autoridad competente, y en el interior del partido serán los órganos jurisdiccionales, si se presentan requerimientos, denuncias o peticiones, o solicitudes, serán los órganos del PRI que lo resolverán”.

“Nosotros no vamos a solapar a nadie ni vamos a permitir a nadie; quien haya cometido un delito simple y llanamente que se le aplique la ley. Al final del día, todos, en su calidad de militantes del PRI, tendrían que rendir cuentas de su trabajo”, expresó.

El candidato añadió que al final del camino, quien tenga denuncias y se acrediten los delitos ante los órganos jurisdiccionales, que rindan cuentas, “porque tampoco podemos agarrar la ley para la persecución política o la vendetta política, hay que respetar los derechos de los demás”.

Por cierto, comentó que la nueva Ley de Extinción de Dominio “es un exceso, es querer tener mecanismos de control para someter a gente, y nosotros estamos a favor de la apertura, de la libertad de expresión y de defender a los medios de comunicación, siempre; nosotros seremos aliados permanentes de los medios de comunicación y de que se respete la libertad de expresión”.

También se le preguntó sobre los señalamientos públicos de que es propietario de una residencia conocida como “La Casa Blanca” de Campeche, en una zona exclusiva, donde la construyó en dos años, cuando aún era gobernador el funciones, con un costo de alrededor de $46 millones, cifra muy superior a su sueldo, que asciende a unos $5 millones anuales.

“En todas las campañas que hay siempre me inventan cosas y salen cosas, es una información que tiene muchas imprecisiones, pero la respetamos, así es la contienda y la campaña. Yo he sido muy transparente, incluso estuve en los medios y me preguntaron ese tema, que está ya documentado, legalmente acreditado, transparentado y aclarado, no tengo nada que esconder, y si mucho que proponer”, dijo.— David Domínguez Massa

El candidato declaró que ha cumplido todo en el respeto a la ley y al final del camino “yo soy una gente que estaré abierta siempre al escrutinio público, aquí estoy”.

“Sí soy el propietario, pero no como dicen. Tiene un crédito hipotecario, todo es legal, pero al final del camino eso está totalmente acreditado, por eso no tengo nada que esconder, ni los montos que manejan ni lo que se dice, pero bueno, soy muy respetuoso y respeto la libertad de expresión y la opinión de los demás, aunque no coincida y no sea veraz”.

Gobernador Casa

A Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se le preguntó sobre la “Casa Blanca de Campeche”

Escrutinio público

El candidato priista dijo que ha cumplido todo en el respeto a la ley: “Yo soy una gente que estaré abierta siempre al escrutinio público, aquí estoy”.

Propietario

“Sí soy el propietario, pero no como dicen. Tiene un crédito hipotecario, todo es legal, pero al final del camino eso está totalmente acreditado, por eso no tengo nada que esconder, ni los montos que manejan ni lo que se dice, pero bueno, soy muy respetuoso y respeto la libertad de expresión y la opinión de los demás, aunque no coincida y no sea veraz”.