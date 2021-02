Morena prevé ajustes en su propuesta de paridad

Nosotros estamos por cumplir con la ley —su líder

“Ya se entregó una propuesta de paridad de género para los 106 municipios y los 15 distritos electorales locales, así que cualquier situación respecto a la resolución sobre paridad seguro va a generar ajustes, modificaciones. Nosotros estamos por cumplir con la ley, plenamente, en el tema de la paridad de género. Así lo hemos establecido desde el inicio como partido”, indicó Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena.

Ayer por un error informamos que en Morena no respondieron cuando se les pidió su opinión sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) que ordena al Consejo General Electoral que cambie sus disposiciones en cuanto a las candidaturas para mujeres en este proceso, cuando sí lo hicieron.

Mex Albornoz dijo que en su caso quizás no lleguen tal vez a la impugnación de esta resolución, pero sí tienen que revisarla y estudiarla para que en función de lo que se dé, hacer lo correspondiente a fin de ajustar sus propuestas de paridad de género.

“De todas maneras seguimos en la evaluación de los perfiles, en el registro de los aspirantes, todavía no concluye, así que tenemos algunos días más para poder modificar alguna cuestión al respecto o enriquecer las propuestas de mujeres, porque están surgiendo más aspirantes, tanto hombres como mujeres, en estos días y seguramente si tendríamos que hacer algún ajuste al respecto”, afirmó.

Por el contrario, en el PRD, su presidente en Yucatán, Luis Manzanero Villanueva, confirmó que finalmente sí decidieron impugnar la resolución del TEEY, y lo hicieron ayer mismo, antes de que acabara el plazo que marca la ley.

El perredista consideró que la magistrada no analizo de manera debida el asunto y no están de acuerdo con su resolución, menos que lo hagan a estas alturas cuando en su caso ya casi están definidas todas sus candidaturas, y acatar lo que dijeron los magistrados significaría decirles a varios que ya no serán sus abanderados, afectando sus derechos.— David Domínguez Massa