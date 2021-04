Morena responde a polémico registro: "Proceso obscuro y antidemocrático"

Verónica Camino Farjat sí va por la alcaldía de Mérida

En medio de escándalos, acusaciones, recriminaciones, denuncias públicas de salir de un proceso interno turbio, obscuro y antidemocrático, considerada una imposición del centro del país, y pese a que lo negaba, ayer se inscribió la senadora Verónica Camino Farjat, como candidata a la alcaldía de Mérida, por parte del partido Morena.

“Efectivamente recuerden que yo dije que no era mi intención (ser candidata), así como también dije que me ponía a disposición del partido, después de haber hecho un proceso por el cual, apegado principalmente y hecho también desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues heme aquí”, afirmó sonriendo la senadora al llegar a inscribirse como candidata de Morena y recordarle algunos reporteros que había declarado que no sería aspirante.

Desconocían candidatura

Por su parte, Mario Mex Albornoz, presidente estatal de Morena, declaró que no estaban al tanto de la candidatura de la senadora.

“Nosotros no teníamos registrado a la señora Farjat como candidata, de hecho no se registró, no se publicitó su nombre como parte de los registrados, no se ha dado a conocer la convocatoria”, indicó el dirigente.

Mex Albornoz añadió que se han registrado “muchas irregularidades en el proceso que nos llevan a decir, que es un proceso obscuro, turbio, antidemocrático y que está en todo su derecho la militancia y simpatizantes de Morena de repudiarlo”.

Como se ha informado, desde su llegada a Morena la senadora, experredista, expriista y exmiembro del PVEM, generó protestas e inconformidades públicas de parte de la militancia morenista en Yucatán, incluso llegaron senadores de otras partes del país a presentarla, la dirigencia estatal no participó en su presentación.

El rumor de que ella sería la candidata a la alcaldía de Mérida generó enojo en el partido.

Verónica Camino negó cuando se le preguntó si sería la candidata, aunque esta información cobró mayor fuerza, cuando se informó que en la última visita del presidente del país Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, se reunió con la senadora para confirmar su candidatura.

La dirigencia estatal de Morena desmintió que fuera a ser su candidata y señalaron que como institución seria no hacían caso a rumores, incluso señalaron que se acabó el plazo para el registro de aspirantes y ella no se inscribió.

Contradicciones

Ayer, al momento de inscribirla cayeron en contradicciones sobre su inscripción. El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez dijo que si se había inscrito en la lista de aspirantes, luego ella dijo que no, que se revisara lo que dice la convocatoria, y al final terminaron inscribiéndola como candidata a la alcaldía de Mérida.

Entrevistado después de la inscripción de la senadora, el presidente estatal declaró que el partido propuso a un candidato hombre.

“Nosotros propusimos a un hombre. En el tema de paridad de género cubrimos 16 alcaldías con mujeres, de 30 que nos solicitaban de las más pobladas, por instrucciones del Iepac. Si hubo alguna situación por la que se hizo el cambio de género, en este caso es responsabilidad de Ovidio Peralta, Oscar Cantón, Mario Delgado, Citlali Hernández, Alejandro Peña y demás integrantes de la Comisión Nacional de elecciones, ellos son responsables del nombramiento”, añadió el dirigente.

Mex Albornoz insistió en que en su partido no registraron a Verónica Camino Farjat como candidata.

La respuesta

El entrevistado consideró que, la gente de Mérida no vota por priistas, por lo que se deslindarían en caso de que existan priistas o gente recién salida del Verde Ecologista (la senadora) que no ha trabajado por el partido en algunas de las candidaturas, “eso es lo que nos pide a gritos la militancia y simpatizantes en Yucatán”.

“Por parte del Comité Ejecutivo estatal, estaremos informando constantemente apenas se tengan los listados finales, de quienes ya quedaron registrados, qué características tienen, si son morenistas, gente que ha trabajado, si pueden ganar el espacio. El Comité Ejecutivo estatal junto con el consejo estatal hizo las propuestas a la comisión de elecciones desde hace tres semanas”, agregó. En cuanto al proceso y como definieron sus listas de candidatas y candidatos, el dirigente manifestó que: “de manera clandestina, casi como si se tratara de un delito, el senador Ovidio desligándose del partido por completo, en una casa particular a obscuras, a escondidas, hizo el registro de los aspirantes, algunos apenas hoy (por ayer miércoles) les estaban dando a conocer su designación, a otros los cambiaron, les dijeron el día anterior que eran candidato y hoy que no”. Mex Albornoz afirmó que en este proceso de su partido hay violencia de género, “hay violencia política contra los militantes y simpatizantes, vamos a tomar medidas al respecto, nos lo piden, nos lo exigen, nos lo señalan nuestros militantes y simpatizantes contra los responsables”.

“Y de la debacle que pudiera ocurrir en algunos municipios, responsabilizamos a Obidio Cantón, Obidio Peralta a Oscar Cantón, Mario Delgado Carrillo, Citlali Hernández Alejandro Peña y demás miembros de la Comisión Nacional de elecciones”, afirmó. Por la tarde en las oficinas del Iepac donde acudió el senador a inscribir a la senadora como su candidata, Ovidio negó que hubiese hecho la lista de candidatas y candidatos desligándose de su partido, como dijo su dirigente, y reiteró que no es la dirigencia estatal sino la comisión nacional de elecciones a la que le compete esta tarea, la cual cumplieron con apego a sus estatutos. En cuanto a las muestras públicas de protesta y repudio y acusaciones de ser “chapulina electoral”, entre otras cosas hechas por morenistas en su contra, la señadora lo consideró como algo normal. “Es normal, algo que se tiene que respetar, nosotros atendemos a lo que ellos están manifestando, es su derecho de manifestarse, vamos a respetarlos y que los resultados nos van a avalar el trabajo que vamos a hacer en Yucatán para esta próxima elección, no solamente en Mérida, sino en todos los demás municipios y en los distritos, locales y federales vamos a demostrarlo”, puntualizó. Tanto el senador como ella misma dieron a entender que fue designada candidata como resultado de una encuesta que realizó Morena, aunque no dijeron cuándo, dónde y en qué consistió esa encuesta que, “en el momento que se dé a conocer la encuesta y todo el proceso pues podrán corroborar que no es así, que no se trata de una imposición”.

Rechazo “normal”

La senadora consideró “normal” las muestras públicas de repudio y acusaciones de ser “chapulina electoral” hechas por morenistas en su contra.

Derecho de militantes

“Es normal, algo que se tiene que respetar, nosotros atendemos a lo que ellos están manifestando, es su derecho de manifestarse, vamos a respetarlos. Los resultados nos van a avalar el trabajo que vamos a hacer en Yucatán para esta próxima elección, no solamente en Mérida, sino en todos los demás municipios, y en los distritos locales y federales vamos a demostrarlo”, puntualizó la senadora.