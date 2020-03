Mosaico de oportunidades

La segunda feria Empléate reúne a treinta empresas

Con la participación de 30 empresas que en conjunto ofrecieron 600 plazas laborales con salarios que van de $5,000 a $15,000, ayer se llevó a cabo la segunda edición de la feria Empléate.

Organizada por Grupo Megamedia en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, la sede fue el Centro Cultural Olimpo, donde desde temprana hora llegaron decenas de personas en busca de un empleo.

A su llegada, a los asistentes se les entregaba un suplemento con una lista de vacantes y se les invitaba a registrarse en los módulos instalados.

Por allí se vio a Sara López Caamal, quien llegó a las 9:30 de la mañana para hallar un trabajo que se acople a sus necesidades y no interfiera con sus estudios de Odontología. “Hace un mes que estoy buscando trabajo ya sea de niñera o de mesera, pero no he conseguido porque no coincide con sus horarios de la escuela”.

Diego Lara Santiago, originario de Veracruz y con dos años radicando en Mérida, igual fue de los que llegaron temprano.

“Veo muy bien la iniciativa, pues así podemos acceder a un trabajo sin necesidad de gastar tanto en pasajes, en un solo lugar se concentra todo”, dijo el joven, quien busca un trabajo que le brinde las prestaciones de ley.

“Ando buscando estabilidad laboral. Llevo como un mes buscando algo como obrero, pero en el que se gane un poquito más”, añadió.

Alejandra Pech actualmente tiene trabajo y comentó que la feria es una oportunidad para encontrar algo mejor. “Estoy checando de cajera y espero encontrar algo, pues ahorita donde trabajo no cuento con seguro, por eso busco algo que me dé esa y otras prestaciones”.

Itzel Aranda también lleva un mes en busca de empleo como guardia de seguridad o empleada de mostrador.

“Estos eventos me parecen bien, pues ves muchas empresas que están dando empleo. En mi caso ando buscando porque a veces los horarios no convienen o te pagan muy poco y es necesario buscarle para ver cuál te conviene más”.

La inauguración estuvo a cargo de Eduardo Barrientos Euán, gerente de Medios Populares de Grupo Megamedia, quien destacó que la feria Empléate quiere aumentar el número de plazas ocupadas en el municipio.

Además de las empresas de Megamedia, participaron varias que ofrecieron vacantes en áreas operativas, administrativas y profesionales.— Iván Canul Ek

Feria Empléate

Oportunidad

En el acto igual estuvieron Carlos Pandiello Vázquez, consejero de la Canaco; Gonzalo Puerto González y Miguel Antonio Morales Cervera, regidor y subdirector de Desarrollo Económico, respectivamente, quien destacó la iniciativa de Grupo Megamedia porque ayuda a llegar a un mayor número de ciudadanos que están en busca de un empleo.

Compañías

Además de las empresas de Megamedia, algunas de las que se sumaron a la muestra son Abarrotes Dunosusa, Proalmex, Grupo Trotters, Steren, Masuda, Selim del Sureste, Mesón de la Luna, Lafín, Multisistema de Seguridad Industrial, Total Play 405, Grupo Cielo y Sinergia Corporativa.

