Motoclub hace de un pasatiempo su pasión en la vida

Terapia contra todo

Para Jorge Alberto de Jesús Preciat Cáceres no hay duda: ser motociclista es la mejor medicina del mundo. “Es una medicina contra el estrés, contra las peleas matrimoniales, contra todo”.

El señor Preciat, hoy de 71 años, tenía 21 cuando compró su primera motocicleta, una Harley 1948, aunque confiesa que desde más joven le tuvo gusto a esos vehículos, en parte por su padre que tenía una Harley Davidson.

“Empecé como todos, con un velocípedo, después una bicicleta, después le puse un motorcito a una bicicleta y cuando cumplí 21 compré mi primera moto”.

Desde entonces no ha parado. De hecho, lleva 55 años como presidente del motoclub Caminantes del Mayab, uno de los primeros de Mérida que actualmente cuenta con 45 integrantes.

“Es un grupo altruista con el que nos dedicamos a apoyar para que se use el casco o se den lecciones de vialidad. Donde nos llamen, allí vamos sin cobrar ningún centavo; cada quien pone su motocicleta y su uniforme”.

Además relata que con el club hacen viajes hasta de tres horas a Campeche o Cancún. Pero que cada martes y jueves suelen hacer corridas cortas, de una hora o menos, a pueblos de Yucatán donde llevan alegría. “Lo hacemos con un gusto tremendo y a la gente le gusta”.

Cuenta que antes solían hacer acrobacias arriba de las motocicletas, pero como los años no pasan en balde hay que cuidarse. “Con el precio de las motos ya no se puede, y además muchos ya estamos viejos y no hay refacciones para nosotros”.

Sus cuatro hijos no comparten su pasión. “A ellos les dio por estudiar y qué bueno, porque si se hubieran subido a las motos estaría despierto 24 horas sabiendo cómo es esto”.

Y es que, comparte, a lo largo de su actividad como motociclista ha sufrido varias caídas. “Tengo solo cinco clavitos. Mi esposa tiene más, 21, pero se cae y se aguanta”. El señor Preciat tiene la suerte de que comparte su pasión con su esposa y con ella ha recorrido muchos lugares, aun Guatemala y Miami, que recorrió en motocicleta.

Del resto del país ni hablar, don Jorge prácticamente conoce toda la República. “Estando en México no necesitamos ir a otro lado. Lástima por la situación de peligro que se vive ahora porque México tiene todo. Tenemos vistas, tenemos gente que nos quiere a pesar de la fama de los motociclistas… los paisajes que tiene México yo creo que no los tiene ningún lado”.

Por ello no duda cuando dice que el motociclismo es la mejor medicina. “El motociclismo te mantiene vivo. Tenemos compañeros como Manuel Monjiote que tiene más de 80 años y todavía sube a la moto, está don Jorge Fitzmaurice que es todo un caballero en la moto. Somos un grupo bastante grande. Todos somos amigos y es algo que no tiene explicación. El ruido de las motos nos une y nos hace únicos”.— Jorge Iván Canul Ek

Pasión Motociclismo

En el motoclub Caminantes del Mayab se vive con pasión la aventura con la motocicleta.

Tiene todo

“Estando en México no necesitamos ir a otro lado. Lástima por la situación de peligro que se vive ahora porque México tiene todo. Tenemos vistas, gente que nos quiere a pesar de la fama de los motociclistas… los paisajes que tiene México yo creo que no los tiene ningún lado”, dice Jorge Alberto de Jesús Preciat Cáceres.

Veteranos

“Tenemos compañeros, como Manuel Monjiote que tiene más de 80 años y todavía sube a la moto, está Jorge Fitzmaurice que es todo un caballero en la moto. Somos un grupo bastante grande. Todos somos amigos y es algo que no tiene explicación”.