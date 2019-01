Motor de la reconciliación priista

Analista habla de la reunión en la Casa del Pueblo

La movilización del PRI y la reaparición pública de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco tienen lecturas políticas interesantes, al principio se pudo pensar que fue para sentar en la mesa de negociación al exgobernador Rolando Zapata Bello por la renovación de la dirigencia estatal, y luego con el anuncio de las denuncias que hará el gobierno actual, para hacer un frente común.

Este último punto de las denuncias que se harán contra la administración anterior del priista Zapata Bello “fue un motor muy fuerte para que (los grupos priistas) se reconcilien”, añadió ayer Juan Pablo Galicia Nahuatt, maestro de ciencias políticas de la Universidad Modelo.

Entrevistado sobre el primer acto multitudinario con la presencia de la plana mayor de los priistas en la Casa del Pueblo, lo cual no se veía desde la noche del pasado domingo 1 de julio de 2018 cuando fue derrotado el PRI en las elecciones estatales, el especialista en asuntos políticos consideró que esto debe analizarse en dos rutas.

“La primera ruta tiene que ver con la reaparición de Ivonne Ortega porque la figura de la exgobernadora, si bien para el círculo rojo (los opinadores, articulistas, muchos medios de comunicación y la clase política que hoy está en el gobierno) tal vez ya no representa la fuerza que en su momento llegó a tener, a nivel institucional en el PRI, sobre todo con las bases del partido y más allá de la militancia, tiene un liderazgo carismático importante”, explicó.

En opinión del analista, Ivonne Ortega representa un signo importante, se habla de que el PRI quiere ser recuperado por una figura importante, y a la vez el PRI se agarrará de ella para recuperar la cercanía social, que según el diagnóstico de los propios priistas ya no tienen y fue por lo que perdieron. “Ambos se necesitan, tanto el PRI necesita a Ivonne como ella al PRI, y ambas partes están conscientes de ello”, precisó.

Por el otro lado —continuó el entrevistado— en la segunda ruta es muy rara la manera en la cual anteayer terminó el registro de la planilla de candidatos a consejeros políticos del PRI estatal porque el día anterior, antes del anuncio del gobierno estatal de hacer las denuncias, los liderazgos priistas donde estaban Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe Cervera Hernández, Pablo Gamboa Miner y otros abiertamente salen a hacer un llamado.

El especialista recordó que esos liderazgos mandan boletines de prensa y mensajes para que no les hagan madruguete en el PRI por la renovación de la dirigencia, “y ese mensaje es porque la corriente política en el poder del PRI, el grupo de Rolando Zapata, no había sido claro en este proceso”.

“Y es que justo parece raro, porque al principio parecía eran todos contra el exgobernador, pero justo después del anuncio del gobierno estatal por las denuncias, se dan a conocer reuniones donde a la mañana siguiente ya no solo estos, sino también personajes de Zapata Bello lo representan, van ya todos unidos”, comentó. “Justo vale la pena preguntar qué hizo esta unión”.

“Lo cierto es que antes del anuncio de las denuncias, el grupo se movilizó con mensajes en WhatsApp, en redes sociales, los simpatizantes y todos coincidían en presentar una corriente contra Zapata Bello y los candidatos derrotados”, apuntó.

Estrategia

Ante eso, el maestro en ciencias políticas menciona que por eso es importante demostrar lo que se dijo y lo que se vio después de la reunión, “y vale la pena preguntar si se sigue una estrategia del senador Ramírez Marín, Pablo Gamboa y otros al hacer el anuncio con la reaparición de Ivonne, para sentar a negociar a Rolando, o si la razón es a raíz del anuncio del gobernador Vila.

“Solo con la publicación de la foto de esos líderes priistas con Ivonne, el análisis pudo ser que toda la mesa estaba puesta para que el PRI, al menos los desamparados de ese partido y contra Rolando Zapata, venga eso de que quien la deba que la pague, y aprovechar las denuncias para distanciar al PRI de ese liderazgo que ya quieren que se salga”, manifestó.

En un principio —continuó el entrevistado—, la presencia de Francisco Torres y otros en esa reunión se pensaba era como para que Ramírez Marín y Gamboa Miner retomen las riendas del PRI, pero ahora lo que se abre es otro escenario, donde el priismo completo, compactado, o eso es lo que parece por las denuncias anunciadas, y cuando se den a conocer estas denuncias, se avance en las indagaciones, cabe la posibilidad de tenga que salir a defender a los funcionarios del gobierno.

En resumen, el especialista considera que lo visto el pasado miércoles en la Casa del Pueblo es una estrategia de Ivonne con las otras corrientes que no se podían ver para sentar al exgobernador, pero en el segundo punto se ve que es por la defensa del priismo, donde lo que más sorprende es la reaparición de la gobernadora, pero tiene que ver porque en ambas vías son muy útiles.

El anuncio de las denuncias contra el anterior gobierno fue un motor muy fuerte para que se reconcilien, y muy corto tiempo, pues hay gente repartiendo culpas desde julio pasado y no era sencillo que se sienten a la mesa todos a dialogar, y lo hicieron.

Y también porque la nueva dirigencia a integrar “será el órgano que va a definir al próximo presidente del PRI, y a futuro los candidatos, son los que van a recoger los pedazos de este partido”.

Por último, el analista político consideró que al PRI como institución no le conviene recaer y que también cuenta para su lucha con otro personaje no menos importante, que es el senador Ramírez Marín, único priista que logró ganar su elección nacional, lo cual no es poca cosa y puede dar oxígeno a su partido, para ayudar a recuperar militancia y demás.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

