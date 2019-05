Mototaxis sin permiso para llevar pasajeros

Insisten en su postura

A pesar de que los mototaxis y tricitaxis están considerados en la Ley del Transporte del Estado, para las autoridades estatales no son un medio de transporte porque no cumplen las medidas de seguridad y por tanto no están autorizados para prestar ese servicio a pasajeros, según dijo ayer Aref Karam Espósitos, director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

“Los mototaxis no son un medio de transporte autorizado, ya que no cumplen las medidas de seguridad indispensables y, por consiguiente, no pueden prestar el servicio de transporte de pasajeros”, insistió.

Ayer informamos que, contrario a lo que siempre se ha dicho en el sentido de que los mototaxis y tricitaxis son ilegales, porque no están considerados en la Ley de Transporte, resulta que sí están considerados en dicho ordenamiento, concretamente en el artículo dos, fracciones X y XI de su reglamento, en el cual se definen a esos medios de transporte y hasta se determina cuál es su área de operación.

Sin embargo, el titular del Instituto de Movilidad, del cual depende la Dirección del Transporte, a pesar de estar en la ley considera ilegal el funcionamiento de los mototaxis y tricitaxis, que han proliferado.

“Cuando la ley nos lo permita, haremos lo que se considere para regular este fenómeno, desde una perspectiva que forme parte de la movilidad urbana”, expresó el funcionario.

Reiteró que se requiere hacer reformas a la Ley de Transporte en torno a esos vehículos.— David Domínguez

La ley

Aref Karam dijo que “se necesita una ley que les dé certeza jurídica, derechos y obligaciones a los mototaxis para que así puedan operar de manera legal. Sin embargo, primero deberá vigilarse el cumplimiento de las medidas de seguridad que hoy no cumplen”.

Placas

El funcionario señaló que aun cuando no cumplen las medidas de seguridad, no se les impide transitar, porque en su mayoría cuentan con placas.