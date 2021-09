Mototaxistas denuncian extorsión en el Instituto de Movilidad

Acusan el director de Transporte, Alejandro Hernández, de obligarlos a pagar "cuotas"

Un grupo de mototaxistas, encabezados por el abogado Julio César Cobos Escudero, realizaron un plantón frente al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) para exigir un "alto a la extorsión" que, afirman, ejerce el director de Transporte, Alejandro Hernández Poveda, contra ese gremio.

Los mototaxistas, enojados, denunciaron que desde que Hernández Poveda tomó la Dirección de Transporte obliga a las cooperativas a pagar "cuotas" de $6,000 semanal y $100 más por cada mototaxista.

El dinero, afirman, lo cobra a través de los inspectores y ninguno entrega recibo, acuse o comprobante de pago.

¿Qué pasa si se niegan a pagar?

Cobos Escudero señaló que cuando se niegan a pagar las "cuotas" los vehículos son retenidos en los corralones y para liberarlos tiene que pagar multas de hasta 17 mil pesos.

"Hay mucha injusticia laboral. Aquí es o pagas o pagas", añadió.

"Nosotros no vamos a pagar extorsiones; estamos para alinearnos no para 'cuadrarnos', como dice el director. Somos trabajadores, no sicarios", advirtió.

Demandas de los mototaxistas

Los quejosos, quienes llevaban mantas y cartulinas con sus quejas, enseñaron un documento que presentaron al Imdut con 6 demandas:

Precio justo en las boletas interpuestas por los inspectores. Liberación de los vehículos retenidos por "orden de" Hernández Poveda. Trabajar sin acoso laboral por los inspectores. Alto a las cuotas de "protección" por los inspectores y el mismo director. Autorización de los censos de los vehículos. Que respete el libre sindicalismo.

Después de varios minutos gritando consignas en la puerta del Imdut los representantes entregaron el pliego petitorio a personal de la dependencia.