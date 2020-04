Mototaxistas piden apoyo

Protesta de gente con discapacidad frente al Palacio

A pesar de las recomendaciones de no salir de casa para evitar contagiarse de Covid-19, personas con discapacidad que trabajan como mototaxistas en vehículos adaptados se concentraron en la Plaza Grande para pedir apoyo al gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los manifestantes llegaron alrededor de las 10 de la mañana y no solo les dijeron que no hay quien los atienda, sino que se toparon con policías municipales que exhortaban a la gente a no estar en la vía pública.

“Lo que queremos es un apoyo del señor Vila. Creo que es justo que él salga a dar la cara para que dialogue con nosotros porque él está apoyando a gente que realmente no lo necesita”, dijo Julia Andrea Centurión González.

“Nosotros tenemos hijos y ya pasamos tres o cuatro semanas que no hay ‘taxeo’, porque nosotros ‘taxeamos’, llevamos y traemos gente en todos los tianguis de aquí de Mérida que ya cerraron y por eso estamos acá, para que él nos dé la cara o mande a un representante para dialogar”.

La mujer lamentó que no le hagan caso en ningún lado pues, dijo, del Palacio de Gobierno los mandaron al Palacio Municipal, donde también les dijeron que no hay quien los atienda. Además, se quejó de que le proporcionaron números de teléfono donde nunca contestan.

“Sólo queremos que el señor Vila vega a hablar con nosotros y que, así como ayuda en los pueblos con dar dinero o despenas, nos ayude también a nosotros que ahora nos estamos muriendo de hambre porque no hay dinero. Si salimos a robar nos llevan presos y si salimos a hacer algo la policía nos manda a nuestra casa, pero aquí estamos por necesidad”.

Julia reconoció que ella actualmente no está trabajando, pero por como van las cosas no le quedará otro remedio, aunque haya riesgo de contagio. “Pero si no salimos nos vamos a morir de hambre, tenemos que salir a ‘taxear’ y lo poco que cae, a veces $40 a veces $20 pesos, es algo, a que nos quedemos en la casa y no tengamos que comer y lloremos con los hijos y todo”.

“Yo vivo en San José Tecoh y allí hay mucha gente de escasos recursos y nuestros hijos no saben si hay o no hay, nosotros tenemos que darles a ellos, aunque nosotros no comamos, por eso estamos aquí con los compañeros para que nos ayuden”.

La mujer señaló que, así como el gobierno está apoyando a los restauranteros con créditos, ellos requieren más apoyo. “Nosotros como discapacitados vamos a pedir trabajo y no nos dan. Ellos tienen dinero para salir adelante, ellos tienen sueldo para quedarse en su casa, nosotros no pertenecemos a ningún trabajo, no tenemos patrón, estamos por nuestra cuenta, y si no ganamos no comemos”.

Reconoció tener miedo al coronavirus pero que no le queda de otra. “La necesidad me obliga. Como me dijo una señora: ‘No estés andando, muchacha. Si te llega a dar esa enfermedad te mueres de una vez’, ¿pero y cómo’, la vecina no va a traerme un plato de comida, yo tengo que romperme el alma para sacar aunque sea $20 o $40 aunque sea para una barra de perdido y comerla con Coca o Choco milk o café, el caso es que tenga algo nuestro estómago”.— Iván Canul Ek

