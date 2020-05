Mototaxistas protestan en Periférico contra "impuestos de la CTM"

Protesta de mototaxistas en el periférico de Mérida (Foto de Gabriel Chan) Protesta de mototaxistas en el periférico de Mérida (Foto de Gabriel Chan) Protesta de mototaxistas en el periférico de Mérida (Foto de Gabriel Chan) Protesta de mototaxistas en el periférico de Mérida (Foto de Gabriel Chan) ❮ ❯

Grupos de mototaxistas de Dzununcán y San José Dzal, entre otras zonas de Mérida, y de Kanasín realizaron una protesta debajo del puente de periférico con calle 86 contra el cobro de impuestos que aplica la CTM a diferentes agrupaciones.

Los quejosos acusaron al diputado Marco Rodríguez Ruz de ser quien "ideó estos cobros para robarle a los mototaxistas".

"Hace una semana nos avisaron que nos cobrarían 250 pesos, desde entonces nos están acosando por la policía y ya nos quitaron cinco motos", dijo Justino Dzib.

Por su parte, Antonio Iut Espinoza, otro líder de mototaxistas, indicó que el diputado los quiere obligar a incorporarse a la CTM y por eso impuso ese cobro.



Sin embargo, advirtieron que no se van a dejar, pues no pertenecen a ningún sindicato y no tienen por qué pagar.

También se quejan cetemistas

"Ahora menos con la situación como está, apenas sale para que comamos y quieren que les paguemos", dijo uno de los manifestantes.

El grupo fue dispersado por la policía que, después de platicar con ellos, evitó que se sigan manifestando.



Cabe señalar que entre los quejosos también había afiliados a la CTM que se quejaron de que son hostigados por sus dirigentes, pero prefirieron no decir sus nombres.