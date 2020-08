El posible regreso a rojo, desde la óptica ciudadana

“Mucha gente no sigue las medidas; por ejemplo, en muchas casas particulares de mi colonia adentro de sus casas no se ve que hagan fiesta, pero en los traspatios están conviviendo con otras personas, se guardan. Ellos mismos están buscando que regresemos a semáforo rojo”, señala Guadalupe Llanes, quien se dedica a limpiar casas, al opinar sobre esa posible medida estatal.

“Los que somos de condición humilde ¿con qué nos sustentamos? Hay padres y madres que tienen que ir a buscar la comida de sus casas. Pienso que afectaría”.

Sin embargo, está consciente que mucho de la situación se debe a la gente que no sigue las recomendaciones. “Nos dan las pautas, pero la gente no lo hace. Nadie nos puede cuidar si nosotros no nos cuidamos. Hay un dicho que dice: Dios no baja del cielo para cuidarnos, pero nos dice cómo debemos de hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos será culpa de nosotros”.

Josué Acosta, del puesto de pescados “Costa azul”, señaló que el semáforo rojo afectaría de la peor manera. “Estamos pasando una crisis económica, una crisis por la pandemia. Mucha gente se está enfermando, se está muriendo; pero por otro lado la gente tiene que trabajar, necesita comer, necesita para sus gastos: electricidad, renta, equis cosa”.

“Si regresamos a semáforo rojo la economía se volverá a parar. Muchos tuvimos que hacer préstamos para reabrir nuestros negocios, si vuelven a cerrar todavía vamos a tener otra deuda por los préstamos que hicimos y es un cuento de nunca acabar”, dijo Josué, quien sugirió que se pongan horarios pues de lo contrario se afectarían no solo comerciantes sino todo público.

Por su parte, Reyna Carrillo, quien es ama de casa, consideró que el semáforo rojo estaría bien porque “hay un montón de gente en la calle y ni siquiera se respeta la sana distancia. La mayoría no tiene cubrebocas, entonces yo digo que sí está bien tan siquiera para que haya menos gente en la calle y disminuyan los casos”.

Señaló que a ella no le afectaría pues solo sale cuando tiene que hacer pagos y luego regresa a su casa donde sigue todas las recomendaciones. “Yo pienso que para que disminuyan los casos hay que seguir con el uso del cubrebocas, gel y la sana distancia, y no salir si no es necesario”.— Iván canul Ek