Muchos desubicados

Mejoría en ventas por acercamiento de los paraderos

Ayer fue el primer día de la reubicación de paraderos en el centro de la ciudad.

Luego de dar vueltas por varias calles, buscando su paradero, Socorro Caballero admitió que el cambio le beneficia, porque ahora el camión que la llevará por el rumbo de Animaya lo tomará en la 67 entre 60 y 62 en lugar de la 64 entre 67 y 65.

“Es un desm... Estás busca y busca y nadie te dice nada. Preguntas y las personas no saben y solo te dan papeles y no se entiende; aunque el mío sí lo acercaron porque yo vengo de Villas de Oriente y me bajo en la 65 con 50 y de allí camino”, dijo la mujer.

También aprovechó para comentar que antes de hacer la ruta Periférico toda lujosa, que las autoridades arreglen el servicio de transporte que ya existe.

Jesús Antonio Reyes, checador de las combis que van a Anicabil y Animaya, señaló que muchas personas estuvieron confundidas, buscando sus paraderos a pesar de que tenían sus folletos con el mapa y la dirección de ascenso y descenso de las nuevas rutas.

Además, en algunas calles se colocaron letreros informativos.

“Mucha gente no ubica al 100% su paradero a pesar que se pegaron los letreros. En nuestro caso en las unidades se pegaron los anuncios y además se publicó en el Diario, pero hay mucha gente que se acerca y pregunta dónde está su paradero”, dijo.

“Muchos están molestos y a veces hasta a nosotros nos toca una ‘refrescada’, pero es normal, así pasó la primera vez y luego uno se acostumbra. En muchos casos sí se acercaron los paraderos”, indicó.

Una voluntaria con chaleco verde que se identificó como Cristina reconoció que en la mañana mucha gente estaba desubicada.

“Pero desde días antes les estábamos informando dónde iban a estar los paraderos y muchos ni nos hacían caso. Ahorita estamos dando folletos y orientando, pero hay muchos que ni siquiera ubican los cruzamientos” indicó.

Comercios

Por otra parte, en un boletín del gobierno del Estado, se indicó que en el primer día del acercamiento de las zonas de ascenso y descenso de 150 rutas de transporte público comerciantes del Centro Histórico de Mérida reportaron una mejoría en sus ventas, lo que les permitirá acelerar la recuperación económica de sus negocios.

Fátima Leal, encargada de una de las sucursales de la panadería “La vieja”, afirmó que con la pandemia las ventas bajaron drásticamente. Sin embargo, confió en que, a partir de ayer, sus ingresos aumenten al haber mayor tránsito de personas en la zona.

“Hoy tuvimos una buena respuesta, las ventas se incrementaron”, dijo.

Hasta antes de las 4:00 de la tarde, algunos de los céntricos comercios ya registraban un alza en sus ventas, sobre todo los giros relacionados con la venta de comida, ropa, calzado, artículos de telefonía y electrónica, dice el boletín.

Desde ayer también se pudo observar que varias tiendas se preparan para aprovechar el flujo de usuarios del transporte público, por lo que además de incorporar nuevos productos y promociones, algunos también se encuentran en la búsqueda de ayudantes.— Iván Canul

ComerciantesOpiniones

Más del boletín del gobierno estatal sobre las ventas por el acercamiento de paraderos.

Acercamiento

Julio Duarte, encargado de Ópticas Alcalá, afirmó que con el acercamiento de los paraderos el comercio del Centro será uno de los mayores beneficiados, ya que al coincidir un mayor número de rutas en la misma calle, el tránsito de personas aumenta y las ventas se elevan.

Quincena

“Para ser el primer día, se ve bastante movimiento; si le sumamos que es quincena y fin de semana, se espera una buena temporada para los comercios”.