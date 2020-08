“Muchos no usan la ciclopista”

Quejas por falta de precaución entre los ciclistas

Everardo Flores Gómez, presidente de la asociación Cicloturixes, que desde su fundación hace 10 años promueve el uso de la bicicleta en la ciudad, lamenta que la mayoría de los ciclistas no conozca la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

El colectivo, que hasta antes de la pandemia organizaba rodadas nocturnas, se ha preocupado porque los usuarios de bicicletas respeten los señalamientos para prevenir accidentes y usen el casco protector, aunque esto último no está reglamentado.

No obstante, algunas personas que transitan en automóvil se quejan de que muchos ciclistas manejan sin precaución o no usan las ciclovías en las calles que cuentan con una.

“Yo vivo aquí cerca (por la avenida Pedagógica) y he visto a muchos ciclistas que no usan la ciclopista; claro, no siempre es su culpa porque hay tramos que están ocupados por negocios, pero de todos modos muchos no lo usan”, señala Ismael May.

También dice que de los ciclistas que se cruza en su camino, la mayoría no emplea casco. “Algunos sí tienen, pero se ve que están haciendo ejercicio porque hasta ropa de deportistas tienen, y sí pienso que lo deben usar porque si sufren un accidente o se caen eso los podría ayudar a no tener golpes muy fuertes”.

En realidad, el uso del casco no es obligatorio para los ciclistas, y en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el artículo 59 solo señala que los vehículos menores, dentro de las cuales están las bicicletas, triciclos y vehículos similares, deben contar con un sistema de frenos seguro, rápido y eficaz.

El reglamento también dice que es obligatorio que las bicicletas cuenten con un faro delantero que emita luz blanca que permita ver a personas y objetos a 50 metros, y un reflectante rojo en la parte posterior que sea visible de noche a una distancia de 100 metros cuando la luz alta de las lámparas principales de otros vehículos se proyecte directamente sobre él.

Desde luego, los ciclistas, al igual que conductores de otro tipo de vehículos deberán respetar todos los señalamientos de vialidad.

“Creo que todos los ciclistas deben respetar el reglamento, porque me ha tocado ver a algunos que hasta se vuelan el semáforo si ven que no viene algún auto”, dice Gustavo Canul, vecino de San Antonio Kaua.

En cuanto al uso del semáforo, Gustavo señala que sí debería ser obligatorio, aunque no está seguro qué tanto ayudaría.—Iván Canul

“Si ellos se caen o se mete un perro en su camino, no se lastimarían y en ese caso sí les ayudaría, pero si los choca un auto que viene a alta velocidad, por ejemplo, en periférico o una avenida, no sé qué tanto ayudaría”.

Berenice Gómez, del fraccionamiento Aquaparque, coincide que el casco sí debe ser obligatorio. “Si se caen lo más vulnerable es la cabeza, digamos que no te mueres, pero te puede dejar secuelas con solo golpearte la cabeza”.

Berenice, quien se mueve en auto, pero también monta bicicleta en ocasiones, dice que no solo a los ciclistas se les debe exigir, sino a todos los conductores de vehículos, choferes de autobús, de combis, mototaxistas y automovilistas.

“Hay quienes sí saben conducir, pero son muchos más los que manejan mal y no es justo señalar solo a los ciclistas porque la gran mayoría de los automovilistas no maneja bien porque no hay sanciones muy severas. Las sanciones por años han sido ‘te multo con dinero’, a la gente no le importa y lo sigue haciendo. Lo que deberían hacer es: ‘tú no respetas las reglas de conducir, te ponemos una multa y trabajo comunitario’”.

Respecto a las sanciones, los ciclistas podrían hacerse acreedores de multas por no contar con el faro delantero y no tener en la parte posterior un reflectante rojo que lo haga visible en la noche.

También se le puede multar por conducir entre carriles de tránsito, sobre los pasos peatonales, sobre las rampas para personas con discapacidad, sobre los pasos a desnivel y fuera del carril indicado.