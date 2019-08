Muere policía estatal

Fatal accidente en Prolongación de Paseo de Montejo

Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública, perteneciente al escuadrón “Goeras Motorizados”, murió la tarde de ayer luego de haber sido atropellado en la avenida Prolongación de Montejo.

El agente falleció en un hospital particular, a donde fue trasladado por paramédicos de la misma corporación.

En el lugar de los hechos se averiguó qué el policía Humberto Canché Aké y otro motociclista, de nombre Enrique Corral Briseño, realizaban su alto en el semáforo de mencionada avenida, a la altura de la calle 19 de la colonia México.

—Apenas cambió el semáforo a verde, los dos avanzamos —declaró Corral Briseño—; el policía salió primero, pero no sé de dónde salió el auto y lo golpeó a él primero. Yo traté de frenar, pero no pude, el carro siguió avanzando y me atropelló también.

Al parecer, y según varios testigos, el automóvil Spark iba en el sentido inverso de la misma avenida, pero el conductor dio una vuelta a la izquierda cuando el semáforo que le correspondía marcaba la luz roja.

Por la velocidad que los vehículos llevaban, el policía salió volando de la moto, su cascó no pudo ayudarle mucho y al caer al suelo el agente sufrió golpes de consideración que lo dejaron prácticamente inconsciente.

Para cuando sus compañeros llegaron al lugar, el policía ya había caído en un paro cardiopulmonar, de modo que los agentes respondientes comenzaron a apoyarlo mientras llegaban los paramédicos.

No tardaron mucho, los socorristas llegaron al punto del accidente y rápidamente comenzaron las maniobras de resucitación hasta que lograron sacarlo del paro; fue empaquetado y subido en una ambulancia para ser trasladado de inmediato a una clínica particular, donde momentos después falleció.

La policía acordonó el área para realizar las diligencias y peritos de la misma corporación serían los encargados de deslindar las responsabilidades.

El otro motociclista apenas sufrió algunos golpes, pero fue importante su testimonio para saber quién fue el responsable del accidente.

De acuerdo con el reporte, el agente Canché Aké egresó del Instituto de Formación Policial en febrero de 2008, como parte de la generación 42. Desde entonces, formó parte del Grupo Especial Goera Motorizado y, en 2015, se integró al Sector Norte, hasta que perdió la vida en el accidente de tránsito mientras realizaba su rutina de vigilancia.

Durante sus 11 años y seis meses de labor, mantuvo un expediente limpio y se ocupó de estar actualizado para servir mejor a la sociedad.— Gabriel Chan Uicab

Entre los cursos que tomó están el Táctico para Personal Operativo, Función Policial, Israelita de Intervención en Delitos de Alto Impacto, Inteligencia y Contrainteligencia. Asimismo, sobre Derechos Humanos y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, entre otros.

Mandos, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) expresaron sus condolencias a familiares y amistades del agente.

