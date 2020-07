Muere una niña de 5 años por Covid-19

Reportan durante la jornada de ayer 35 fallecimientos

Las autoridades de Salud de Yucatán reportaron ayer viernes 260 nuevos contagios de coronavirus y 35 fallecimientos en el Estado, entre ellos una niña de cinco años de edad, vecina de Espita, que padecía diabetes mellitus.

Del resto de los fallecidos, el menor era un varón de 34 años, vecino de Mérida y con obesidad, y la mayor, una mujer de 89, de Ticul y sin comorbilidades.

De acuerdo con el reporte, 6,478 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.

De los 260 nuevos contagios que se detectaron ayer 116 son Mérida; 27, de Ticul; 22, de Valladolid; 9, de Temozón y Tizimín; 7, de Chemax; 6, de Umán; 5, de Motul y Oxkutzcab; 3, de Cuncunul, Halachó, Kanasín, Maxcanú, Muna, Progreso, Tekantó y Tekax; 2 de Baca, Chankom, Espita, Peto, Suma y Tzucacab, y uno de Bokobá, Cansahcab, Cenotillo, Chapab, Chumayel, Conkal, Dzitás, Dzoncauich, Huhí, Mocochá, Muxupip, Sucilá, Tekit, Tekom, Tixcacalcupul, Tixkokob y Ucú, así como uno foráneo.

En total, ya son 8,322 casos positivos, de los cuales 95 son de otro país u otro estado.

Los 35 fallecimientos de ayer son los siguientes: femenino 61 años de Tizimín (HAS/obesidad), femenino de 79 años de Mérida (HAS/obesidad), femenino de 76 años de Ticul (HAS/obesidad), masculino de 70 años de Cuzamá (sin comorbilidades), masculino de 55 años de Mérida (obesidad), masculino de 72 años de Mérida (DM), masculino de 64 años de Mérida (DM/EPOC/inmunosupresión/HAS/IRC), masculino de 78 años de Mérida (HAS), femenino de 40 años de Mérida (Obesidad/DM), masculino de 69 años de Mérida (sin comorbilidades), masculino de 44 años de Kanasín (obesidad), masculino de 78 años de Mérida (HAS/obesidad), masculino 72 de años de Mérida (sin comorbilidades), masculino de 51 años de Hunucmá (sin comorbilidades), femenino de 62 años de Acanceh (HAS), femenino de 78 años de Cansahcab (asma), masculino de 56 años de Mérida (HAS), masculino de 45 años de Mérida (DM), masculino de 34 años de Mérida (obesidad), femenino de 72 años de Tixcacalcupul (HAS), masculino de 47 años de Mérida (DM/HAS/Obesidad), femenino de 60 años de Mérida (DM/HAS/Obesidad), femenino de 69 años de Mérida (HAS/Obesidad), femenino de 89 años de Ticul (sin comorbilidades) masculino de 50 años de Mérida (HAS), femenino de 58 años de Mérida (sin comorbilidades), femenino de 88 años de Mérida (sin comorbilidades), femenino de 63 años de Temozón (sin comorbilidades), femenino de 5 años de Espita (DM), masculino de 52 años de Dzitás (DM/HAS), masculino de 65 años de Mérida (DM/enfermedad cardíaca), masculino de 65 años de Mérida (DM/enfermedad cardíaca), femenino de 75 años de Mérida (sin comorbilidades), femenino de 73 años de Tekantó (sin comorbilidades) y femenino de 72 años de Tecoh (sin comorbilidades).

Siglas: hipertensión arterial sistémica (HAS), diabetes mellitus (DM) e insuficiencia renal crónica (IRC).

En total, son 952 las personas fallecidas a causa del coronavirus en la entidad.

También se informó que 413 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y presentan síntomas leves.

Están hospitalizados y en aislamiento total 479 de los casos confirmados.

Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años.

De un vistazo

Defunciones

Los municipios de Yucatán con mayor número de defunciones al día 23 de julio de 2020 son los siguientes: Mérida, 381; Umán, 38; Kanasín, 31; Acanceh, 20; Valladolid, 20; Maxcanú, 16; Hunucmá, 15; Ticul, 14; Motul, 13; Izamal, 11; Tekax, 11; Halachó, 10; Progreso, 9; Tecoh, 9, y Tixkokob, nueve.

Contagios al alza

Fue la tercera ocasión en los últimos cinco días en que los registros de casos de Covid-19 estuvieron por arriba de 200.