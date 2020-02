Mujer atropellada en Los Héroes acusa a denunciado de amenazarla

Parecía un caso sencillo y de fácil solución para Alba María Rodríguez Carrillo, quien resultó lesionada ayer en un choque en el fraccionamiento Los Héroes.

Sin embargo, tras denunciarlo ante la Fiscalía General, conocer que el auto Chevy que la atropelló no tiene seguro y recibir amenazas de la parte afectada, ella ve que su caso será difícil y quizá impere la impunidad.

Alba María Rodríguez, como publicamos en la página web y el Diario, tuvo dificultades ayer para llegar a la Fiscalía por las lesiones en pie y brazo izquierdos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le dieron una silla de ruedas para que ya no caminara con un pie y de brinco en brinco.

La lesionada relató que en el Ministerio Público le informaron que el conductor del Chevy que la chocó se llama Isaí Canul Estrella.

El automóvil placas UTR-237-F registrado en el estado de Quintana Roo carece de seguro. Esa persona se niega a pagar los daños, el costo de la atención médica y perjuicios que ocasionó.

De acuerdo con la mujer, el detenido y su asesor jurídico se mofaron de que en 24 horas saldrá en libertad.

Alba María Rodríguez comentó que ambos individuos le advirtieron que irán contra ella y su familia por haber denunciado.

Eso le causa temor porque desconoce quién manejaba el Chevy, a qué se dedica y si tiene ligas con gente de Quintana Roo, lo cual ha roto su tranquilidad.

Yo no tuve ninguna culpa, él se voló el alto y me chocó, y ahora estoy sufriendo por su culpa. Que me haya amenazado él y su abogado me preocupa muchísimo"