Mujer causa accidente por un rayo de sol

Una mujer ocasionó un accidente del tránsito en calles del Centro de Mérida, tras volarse la luz roja de un semáforo.

Aspectos del accidente registrado entre la 62 y 47 de las calles del Centro de Mérida. Fotos de Gabriel Chan Uicab ❮ ❯

De acuerdo con su versión, Doña María (como se identificó) manejaba su auto Versa por la calle 62, cuando al llegar al cruce con la calle 47 un rayo de sol la “deslumbró” y “no se dio cuenta” del semáforo. Al cruzar fue impactada por una camioneta de una empresa de artículos eléctricos.

“Perdóname, no me di cuenta del semáforo, tú tenías la preferencia y no lo vi… Pero, ¿dónde está la persona que estaba ahí?, ¿cómo está?”, preguntaba desesperada Doña María, pues al momento del choque su auto salió proyectado hacia la banqueta y golpeó una columna colocada, precisamente como muro de contención de una galería, donde al parecer estaba parado un hombre. No obstante, no hubo ningún tercero lesionado por el accidente.

La mujer lloraba por el accidente que ocasionó y dijo que su aseguradora se iba a hacer cargo de pagar los daños ocasionados. Tras ser valorada por los paramédicos de la Policía Municipal se determinó que no requería hospitalización.

Peritos de la misma corporación tomaron conocimiento del accidente y permitieron que las partes lleguen a un acuerdo de pago de daños mediante las aseguradoras. Gabriel Chan Uicab