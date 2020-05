“Existe y te puede matar”: paciente de Covid-19

Mujer comparte sus experiencias frente al Covid-19

“Claro que sí existe… El coronavirus te puede cambiar la vida, te puede matar”.

Irene sabe de lo que habla. Desde hace más de un mes se enfrenta al Covid-19 confinada en su hogar, aislada totalmente con sus papás y su hijo.

No salen ni siquiera al jardín, se la pasan dentro de la casa o en el patio, no tanto por miedo a la enfermedad, sino como a sus vecinos.

“Hemos sufrido discriminación desde el día que llegaron a la casa los de la Secretaría de Salud (a tomar muestras) y los vecinos tomaron fotos y vídeos y los subieron al Facebook”, lamenta.

Por ese motivo le cambiamos el nombre. Está dispuesta a contar su historia contra el Covid-19 para alertar a la gente que aún no entiende la magnitud de la pandemia, pero no le gusta ser discriminada.

De 42 años y con obesidad, vive en Mérida con su hijo adolescente y sus padres septuagenarios, ambos de alta vulnerabilidad ya que él padece hipertensión y ella, hipertensión y diabetes, pero solo Irene resultó positiva a Covid-19 y no se explica por qué.

“No sabemos cómo es que llegó (a la familia), todos estábamos en casa desde que empezamos a escuchar del coronavirus el 16 de marzo”, afirma durante la entrevista vía telefónica.

Irene recuerda que su hijo se sintió mal desde el 3 de abril, con dolor de cabeza intenso y de garganta y con temperatura alta. Le diagnosticaron faringitis aguda y mejoró con antibióticos.

Su mamá se enfermó después, pero “gracias a Dios solo tuvo malestares intensos de 3 a 5 días” que se combatieron con paracetamol. Siguió ella, el domingo 12 de abril, y dos días después su papá, a quien en el hospital Benito Juárez del IMSS le diagnosticaron neumonía viral, lo tuvieron internado unos días y mejoró con antibióticos y medicamento para la influenza.

Al papá le dieron de alta en la madrugada del jueves 23, pero les contó que el día que ingresó, el lunes 20, sintió miedo porque vio llegar a una maestra que “murió en una hora”. Esa noche hubo tres muertos en el área donde estaba él, quien cayó “en shock pensando ahora qué va a pasar”.

Irene dice que sus primeros síntomas fueron fatiga y dolor de cuerpo, de piernas y de garganta. “El dolor es terrible, das dos o tres pasos y parece que hubieras corrido 10 kilómetros”.

Empezó a consumir paracetamol para aliviar el dolor, incluso cuando el martes 14 de abril tuvo temperatura alta, hasta de 39 grados, y perdió el olfato y el gusto. “Solo quieres dormir, se te va el apetito y si comes, parece que estás comiendo papel. Lo caliente no pasa, no se te apetece comerlo, no sé qué tenga que ver, pero solo se te antojan cosas heladas. No sé cuántos litros de suero helado me habré tomado”.

Como siguieron los malestares, el jueves 16 de abril acudió al Centro de Salud de la calle 50 con 67, en San Cristóbal, porque ahí la atendían del Seguro Popular. Llegó a las 11 de la mañana y la atendió el doctor Felipe Salazar Ojeda, del área de Epidemiología, para quien tiene palabras de agradecimiento por haberle brindado “muy buena atención”.

El doctor Salazar Ojeda ordenó que le hagan análisis apenas llegó y a las 2 de la tarde le llamaron para avisarle que irían a su casa a hacerle pruebas. “A las 3 ya estaban en la casa los de las muestras, preguntaron si había más gente y como mi papá ya tenía síntomas, nos dejaron totalmente aislados. Me dijeron que los contacte si tenía problemas para respirar o complicaciones”.

El domingo 19 le llamaron por teléfono y le confirmaron que era positiva a Covid-19, pero fue al día siguiente cuando se comenzó a sentir “muy mal”.

“Tenía problemas para respirar, sentía que me estaba ahogando. Es horrible, te aprisiona el pecho, jalas aire porque sientes que no entra”, recuerda, como si aún viviera esos momentos de desesperación. “Llamamos al 01-800, checaron mis datos y mandaron una ambulancia”.

Al llegar, los paramédicos también examinaron a su papá, y al ver que “tenía de 85 a 86 de saturación de oxígeno (la normal es de 95 a 100 por ciento)”, decidieron tras-ladarlos a ambos al hospital. Como el papá es derechohabiente del IMSS, lo llevaron al Juárez y a ella, al O’Horán, donde les dijeron que no la podían recibir porque solo atendían a pacientes sospechosos. “Fue el único inconveniente que he habido hasta ahora, gracias a Dios”, expresa.

Luego de unos minutos en que los paramédicos hicieron varias llamadas telefónicas, la trasladaron al Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), donde, después de valorar su condición, le informaron que había pacientes muy graves y que era preferible que se quede en su casa para no exponerse, de modo que el mismo lunes la regresaron a su hogar, donde la familia permanece en confinamiento hasta ahora.

“Estamos en aislamiento y recuperación”, comenta. “Gracias a Dios podemos decir que estamos bien”.

El miércoles 13 pasado le hicieron a Irene pruebas de sangre, le recomendaron descanso y le recetaron jarabe para las flemas. “Ahora solo me siento decaída, con agotamiento, pero los médicos dicen que es normal”.

Sin embargo, le preocupa oír que hay gente que minimiza a la enfermedad y hace caso omiso a las recomendaciones de las autoridades para prevenir contagios. “Por donde vivo van a comprar como si nada; exponen a sus hijos y a ellos mismos. No entienden que no todos tienen la misma suerte. El doctor dice que no hay recontagios, pero eso no quiere decir que no puede pasar”.— JORGE PINZÓN FRANCO

